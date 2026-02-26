El Jurado Nacional de Elecciones entregó la credencial de congresista de la República a Raúl Espíritu Cavero (Perú Libre), quien asume el cargo en reemplazo de Lucinda Vásquez Vela, fallecida el 21 de febrero de 2026.

La ceremonia se realizó en la sede institucional del JNE, en Jesús María, y fue encabezada por el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo Bermejo, con la presencia de los miembros del Pleno, funcionarios y familiares del nuevo legislador.

El parlamentario, representante de la región San Martín, completará el periodo 2021-2026. La resolución del JNE -publicada este jueves 26 de febrero en el Diario Oficial El Peruano- fue puesta en conocimiento del Congreso.

Durante la ceremonia se guardó un minuto de silencio en memoria de la parlamentaria. En su intervención, Burneo señaló que el cargo congresal demanda “servicio, capacidad de escucha, respeto por el pluralismo y por el marco constitucional”, así como “un ejercicio ético de la función pública, con transparencia, probidad, rendición de cuentas y un compromiso permanente con el interés general”.

Espíritu Cavero nació el 23 de diciembre de 1945 y registra como domicilio Tarapoto (San Martín). Según el portal Infogob el JNE, se encuentra afiliado a Perú Libre desde el 30 de setiembre del 2020.

Previamente, militó en la organización política MAS San Martín (del 19 de marzo del 2014 al 18 de febrero del 2015) y en Alianza para el Progreso (del 8 de febrero del 2006 al 12 de abril del 2007).

Como su única postulación figura las elecciones generales 2021, donde logró 3,992 votos, luego de Lucinda Vásquez (8,778 votos).

(Fuente: Infogob del JNE)

En aplicación del artículo 25 del Reglamento del Congreso, que establece que ante la muerte de un legislador debe asumir el accesitario de la misma lista, el JNE determinó que corresponde convocar a Raúl Espíritu Cavero, quien obtuvo la segunda votación preferencial más alta de su partido en esa circunscripción durante las Elecciones Generales 2021.