Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

JNE entrega credencial a Raúl Espíritu para que asuma el cargo de congresista en reemplazo de Lucinda Vásquez. (Foto: Difusión)
JNE entrega credencial a Raúl Espíritu para que asuma el cargo de congresista en reemplazo de Lucinda Vásquez. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones entregó la credencial de congresista de la República a Raúl Espíritu Cavero (Perú Libre), quien asume el cargo en reemplazo de Lucinda Vásquez Vela, fallecida el 21 de febrero de 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: