Los representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) volvieron a presentarse ante la Comisión de Constitución del Congreso, e insistieron con su propuesta para que las elecciones internas de los partidos se realicen bajo la modalidad “un militante, un voto”. El predictamen de dicho grupo de trabajo plantea dejar abierta la posibilidad para que dichos comicios también pueda se desarrolle a través de los delegados (cúpulas partidarias).

El presidente del JNE, Víctor Ticona, enfatizó que anteriormente ya habían mostrado su postura a favor del mecanismo “un militante, un voto”, por lo que reiteró las falencias de la segunda opción que habilita la selección de candidatos a través de delegados.

“Tenemos una observación puntual en el predictamen, no se asegura que la elección por delegados sea democrática, porque la remite a los estatutos del partido. No define que los delegados sean elegidos por los afiliados. En la fórmula se dice que los delegados son elegidos por el estatuto y el estatuto podría decir que los delegados son elegidos por los órganos dirigenciales, con ello no se asegura elección democrática” , advirtió.

De otro lado, Ticona expresó que el pleno del JNE solicita, con carácter de prioridad, que el Congreso apruebe una norma para que, de manera excepcional, se les faculte para que procedan a instalar los Jurados Electorales Especiales de manera progresiva. “De esta manera no tendríamos una camisa de fuerza y esperar hasta agosto”, refirió.

Víctor Ticona empezó su presentación pidiendo reconducir el punto donde se le atribuye la proclamación de los candidatos elegidos en las internas. “En cuanto la resolución de controversias, podría resultar poco manejable”, manifestó.

A la sesión virtual de la Comisión de Constitución también se presentó Manuel Cox, jefe de la ONPE. En su exposición, el funcionario se sumó a la postura a favor de las elecciones internas mediante el mecanismo “un militante, un voto” y el voto electrónico no presencial.

La semana pasada, este Diario informó que la ONPE había entregado a los legisladores sus argumentos a favor del mecanismo ‘un militante, un voto’ para definir a los candidatos y que advirtió las complicaciones en un proceso a través de las dirigencias partidarias.

“La modalidad “elección por delegados” comporta otros procesos internos que deben realizarse previamente para elegir a esos delegados. Cada una de estas etapas podría ser susceptible de cuestionamientos, cuya resolución tendrá que ser definida por el JNE, con las consecuencias que esto genera (incertidumbre, dilación de tiempo, entre otros)”, señaló el organismo electoral en el documento entregado a los legisladores.

En su presentación de este martes, Cox indicó que con el mecanismo “un militante, un voto”, el afiliado tiene una participación directa en la elección de los candidatos consolidándose de esta manera una mayor identificación con su organización partidaria.

“Organizar una elección con la modalidad “un militante, un voto” conlleva un menos tiempo par la planificación organización y ejecución lo que redunda en una reducción de costos”, remarcó.

En esa línea, también advirtió las complicaciones con la elección a través de los delegados pues, según dijo, en un corto tiempo los partidos deberán actualizar la vigencia de sus dirigencias. Hasta la fecha, el 50% de las dirigencias de los partidos políticos está incompleta o no está vigente.

Resistencia desde mayo

En mayo pasado, ambas autoridades ya se habían presentado a la Comisión de Constitución a expresar los mismos argumentos. Desde entonces, la mayoría de los legisladores integrantes de la Comisión de Constitución mostraron resistencia, y eso se repitió en la sesión de este martes 21 de julio.

Martha Chávez (Fuerza Popular, Lima) cuestionó si ambos organismos electorales tendrán la capacidad de participar en las elecciones internas de los 24 partidos políticos que cuentan hasta la fecha con inscripción electoral.

“Yo me pregunto: ¿Los estatutos de las organizaciones políticas no son registrados? ¿Es posible pensar que hay estatutos que no son democráticos actualmente? No es correcto referirse a lo democrático o no” , sostuvo respecto a la crítica del titular del JNE sobre las elecciones internas a través del mecanismo de delegados.

Por su parte, Luis Valdez (Alianza para el Progreso, La Libertad) dijo que no todas las regiones del país tienen la capacidad de realizar una elección “un militante, un voto” con el voto electrónico no presencial.

“La accesibilidad tecnológica es dispersa y alejada. ¿Cómo asegurar que esos militantes de regiones participen en las elecciones internas? Tenemos que cuidar que la voluntad de esos militante pueda ser expresada a través de sus delegados”, exclamó.

Mientras que Carlos Almerí (Podemos Perú, Lima Provincias) reforzó la oposición alegando que el voto electrónico “atenta contra la democracia”. “El voto presencial es lo único que garantiza una elección democrática. Debemos cerrar filas que el voto electrónico puede ser un plan piloto para Lima, pero pensar que se puede aplicar a otras regiones alejadas, es un crimen político”, dijo.

