Inés Tello, uno de los dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que fueron removidos del cargo por decisión del pleno del Congreso, insistió ante el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, que la votación en su contra fue nula y señaló que no puede nombrarse a su accesitario.

En un documento enviado al titular del Parlamento, Alejandro Soto (APP), Tello de Ñecco cuestiona que la respuesta a su primera solicitud no haya sido respondida por el legislador, sino por el oficial mayor del Congreso.

“Hasta el día de hoy no he recibido ninguna respuesta de usted a mi solicitud”, comentó en alusión a su pedido para declarar como inexistente la resolución sobre su remoción del cargo y su inhabilitación para ocupar cargos públicos por 10 años.

Inés Tello insiste que no fue removida formalmente de su cargo.

Además de insistir en su argumento de que se consideró “indebidamente” el voto de José Luna Gálvez en su caso a pesar de que es integrante de la Comisión Permanente, calificó como “insostenibles” los argumentos que le dio la Oficialía Mayor a su primera carta.

Inés Tello calificó así a las explicaciones del Legislativo para justificar el voto de Luna al comentar que el acuerdo de la Junta de Portavoces del 2018 habilita el voto de quienes no votaron en la Comisión Permanente.

“Hago presente que, a la luz de la Constitución y del Reglamento del Congreso, considero que sigo siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia”, aseveró.

Tello agrega que, si se considerara como válida la votación del pleno del último 7 de marzo, lo que hizo el pleno fue inhabilitarla mas no destituirla.

“Como no he sido destituida de la Junta Nacional de Justicia, mi cargo de integrante de este órgano constitucional autónomo no ha quedado vacante”, explica, y por esto señala que es imposible que ingrese el accesitario para ocupar el puesto en la JNJ.