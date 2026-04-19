La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera Vega, rechazó de manera categórica las versiones que la vinculan con presuntas reuniones con el ciudadano José Pérez Duharte, al calificarlas como falsas y tendenciosas. A través de un comunicado oficial, la titular del organismo sostuvo que dichas afirmaciones buscan generar confusión en la opinión pública.

Cabrera Vega precisó que no ha sostenido contacto directo ni indirecto con la persona mencionada, e incluso indicó que no la reconoce. En esa línea, la JNJ cuestionó que algunas versiones lo señalen como supuesto accesitario para la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo que —según remarcó— evidencia desconocimiento de la normativa vigente que regula estos cargos.

La institución advirtió que la difusión de información sin sustento afecta el desarrollo de las investigaciones en curso y debilita la institucionalidad democrática. En su pronunciamiento, enfatizó que los procesos que conduce se rigen por criterios transparentes y estrictamente apegados a la ley, descartando cualquier tipo de injerencia externa o negociación irregular.

Finalmente, la presidenta de la JNJ exhortó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a verificar la información antes de difundirla. Asimismo, reafirmó el compromiso del organismo con la transparencia y aseguró que no se dejarán amedrentar por campañas de desinformación que busquen desacreditar su labor.

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