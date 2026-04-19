Resumen

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María Teresa Cabrera niega vínculos con ciudadano mencionado en versiones difundidas. (Foto: Andina)
María Teresa Cabrera niega vínculos con ciudadano mencionado en versiones difundidas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera Vega, rechazó de manera categórica las versiones que la vinculan con presuntas reuniones con el ciudadano José Pérez Duharte, al calificarlas como falsas y tendenciosas. A través de un comunicado oficial, la titular del organismo sostuvo que dichas afirmaciones buscan generar confusión en la opinión pública.

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