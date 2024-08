El fiscal coordinador contra el crimen organizado del Ministerio Público, Jorge Chávez Cotrina, calificó como inconstitucional el proyecto de ley presentado por Waldemar Cerrón (Perú Libre) para crear una comisión que pueda sancionar a jueces y fiscales desde el Congreso, y dijo que es un intento para “avasallar” al sistema de justicia como ocurre en Venezuela.

“Creo que no debe pasar esto en el Congreso de la República, sobre todo en un Estado de derecho, si no estaríamos terminando como Venezuela donde el gobierno avasalla constantemente a la administración de justicia. No creo que los congresistas pretendan convertir al Perú en Venezuela”; dijo a Canal N este viernes.

Chávez Cotrina opinó así sobre el proyecto de ley N°08678 que busca modificar el artículo 35 del reglamento del Congreso para que se establezca la creación de la comisión ordinaria número 25, que se dedicaría a examinar el trabajo de jueces y fiscales.

Esto, para el fiscal superior, es inconstitucional porque invade los fueros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que es un ente constitucionalmente autónomo, así como de las autoridades de control interno del Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Pretenden constituir una comisión especial para investigar a todos los fiscales de todos los niveles, así como a todos los jueces que obviamente no les gusten sus decisiones, lo cual atenta definitivamente contra la independencia que constitucionalmente está reconocida a jueces y fiscales. Es una norma totalmente inconstitucional”, aseveró.

Para el coordinador de fiscalías contra el crimen organizado, lo que quieren los parlamentarios que respaldan estas iniciativas es “que puedan cometer los delitos que quieran y que todos agachemos la cabeza”. “La población tiene que sentir que no se pueden pasar delitos, por más alto funcionario que sea. Aquí nadie tiene corona”, manifestó.

“Definitivamente quieren avasallar jueces y fiscales, y obviamente que estemos siempre bajo la espada de Damocles de un Congreso que no le gustan las decisiones o que estemos investigando a un funcionario”, concluyó.