El congresista Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) negó que los dos trabajadores que contrató para laborar en ese poder del Estado desde el 2021 sean amigos de su hija Astridh Flores Ancachi.

En conferencia de prensa, acusó a los periodistas de “hostigar” a su familia y enfatizó que ambos funcionarios, arquitectos de profesión, cumplen con los requisitos para trabajar como fotógrafo y manager de redes sociales.

MIRA AQUÍ: Allegados de la hija de Jorge Luis Flores Ancachi trabajan en el Congreso

“No hay ninguna cercanía, yo les pediría por favor que no metan temas (…) yo quisiera que quede bien claro este tema de que no hay ningún tema de amistad. Soy arquitecto y me relaciono bien con los arquitectos”, expresó.

“De acuerdo a las funciones en este tema hay que resaltar de que de acuerdo a la revisión que hace el Congreso para la contratación del personal, todo el personal cumple con el perfil. ¿Cuál es el problema?”, agregó.

MIRA AQUÍ: Jorge Flores Ancachi denuncia por organización criminal a secretario general de Acción Popular

Según informó “Cuarto poder”, Gabriel Aragón Andía y Christian Rivera Aguilar, bachilleres en Arquitectura, ingresaron al área de ingeniería y mantenimiento del Congreso en el 2021, con remuneraciones de S/ 4 mil.

En abril pasado, Aragón pasó a trabajar como fotógrafo de la bancada de Acción Popular, mientras que Rivera ingresó al despacho parlamentario de Flores Ancachi, para administrar las redes sociales del legislador.

Aragón es muy cercano a Astridh Flores. Según el dominical, ambos estudiaron arquitectura en la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno, y viajaron juntos a Ecuador en el 2018. Además, en marzo del 2023, Astridh fundó una empresa ubicada en el inmueble donde él vive.

Rivera es amigo de ambos y reportó como su domicilio el inmueble donde vive Aragón. Ambos elaboraron un proyecto audiovisual en el 2022 e, incluso, él y la hija del congresista tramitaron ese mismo año sus traslados a la Universidad de San Martín de Porres.