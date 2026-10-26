El senador Jorge Gavidia explicó que decidió alejarse del Partido del Buen Gobierno porque prefirió “no seguir haciendo daño” a dicha agrupación política, teniendo una posición diferente, hecho que se evidenció cuando decidió votar a favor de la delegación de facultades legislativas, cuando en su grupo habían decidido por la abstención.

En el video podcast Tenemos que hablar de El Comercio, sostuvo que no se considera un traidor y afirmó que prefiere mantenerse sin militancia partidaria, aunque conserva afinidad con la organización que le permitió llegar al Senado.

“Cuando uno piensa diferente dentro de una agrupación, hay que reconocer que uno es el diferente. Hay jóvenes que piensan distinto que yo”, manifestó.

Gavidia reconoció que no comunicó formalmente su decisión al partido, pero sostuvo que había expresado públicamente sus diferencias semanas antes . Según explicó, consideraba que el debate sobre la interpretación del reglamento del Senado, la Constitución y la relación con la Cámara de Diputados estaba generando un entrampamiento que retrasaba una decisión que, en su opinión, era urgente para el país.

“ Yo veía un entrampamiento y un enfoque que se percibe como obstrucción, que no lo es exactamente, pero se busca solucionar un problema que no es prioritario, considerando que son puntos muy divergentes donde la interpretación jurídica del reglamento del Senado frente a la Constitución y la relación con diputados requiere mucho más tiempo y el Perú requería urgentemente esas facultades ”, sostuvo.

El senador cuestionó que el debate se concentrara en una controversia jurídica que, según su apreciación, no debía desplazar la necesidad de atender los asuntos que motivaron la solicitud del Ejecutivo.

“Vi que esto se iba a entrampar. ¿Qué hace un senador dando vueltas, pensando que vamos a solucionar un tema casi académico?”, expresó.

“No soy un traidor”

El parlamentario también rechazó que su salida de Buen Gobierno pueda interpretarse como una traición y aseguró que desde su incorporación había advertido que mantenía posiciones distintas a las de otros integrantes de la organización.

“No soy traidor, porque desde que entré dije por si acaso pienso diferente y (Jorge Nieto) me dijo perfecto, Jorge, este es un partido abierto”, recordó sobre la conversación que tuvo con el líder del partido al incorporarse a la agrupación.

Gavidia afirmó que decidió retirarse antes de que sus discrepancias pudieran perjudicar al partido y descartó que su intención sea promover una división interna o convocar a otros integrantes a seguirlo.

“Uno no es traidor cuando dentro del grupo dices: ‘¿Sabes qué? Mejor me retiro antes de hacer más daño al partido’. Traidor sería que comience a decir: ‘Síganme’. El partido tiene un norte y un rol importante en el país”, señaló.

En esa línea, cuestionó la posibilidad de recurrir a la abstención como salida frente a una votación en la que existen diferencias políticas. “La abstención es una forma terrible de hipocresía absoluta”, afirmó.

Prefiere mantenerse sin partido

Consultado sobre su futuro político, Gavidia manifestó que, por el momento, prefiere mantenerse sin militancia partidaria. No obstante, indicó que conserva afinidad con Buen Gobierno y que quisiera mantener los vínculos con sus integrantes.

“Me mantendré solitario, prefiero no hacer daño a otro partido, hay que ser sinceros”, declaró.

El senador añadió que todavía siente cercanía con la agrupación que le dio la oportunidad de llegar al Parlamento y destacó la relación que mantiene con sus miembros.

“Voy a estar libre, pero todavía siento esa afinidad por un partido que me dio la oportunidad de ser senador. Quisiera mantener la relación porque son personas honorables”, sostuvo.

“Me he visto obligado a renunciar, porque uno tiene que cerrar la herida”, concluyó.