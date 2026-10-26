Senador Jorge Gavidia (Foto: EC)
Senador Jorge Gavidia (Foto: EC)
Por Redacción EC

El senador Jorge Gavidia explicó que decidió alejarse del Partido del Buen Gobierno porque prefirió “no seguir haciendo daño” a dicha agrupación política, teniendo una posición diferente, hecho que se evidenció cuando decidió votar a favor de la delegación de facultades legislativas, cuando en su grupo habían decidido por la abstención.

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