Meléndez: Es una "exageración" que se pida interpelar a ministro de Cultura

El vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), Jorge Meléndez, consideró una "exageración" que se haya presentado en el Congreso una moción de interpelación contra el ministro de Cultura, Rogers Valencia, por los cuestionamientos a la construcción de un hotel en el Cusco y las denuncias en torno a presuntas mafias en el Archivo General de la Nación.

Dijo que, en todo caso, primero debió ser convocado a la comisión respectiva para absolver cualquier interrogante.

"Me parece que lo primero que debió haberse hecho es invitar al ministro Valencia a la Comisión de Cultura. Si en caso allí no satisface, podemos ir a un nivel superior, pero ir de frente a una interpelación sin antes conocer a fondo y que él dé las explicaciones, me parece francamente una exageración", dijo.

En comunicación con El Comercio, el legislador oficialista recordó que Valencia tiene menos de dos meses en el cargo -juró el 18 de diciembre pasado- y dijo que los ministros siempre deben acudir al Congreso a dar explicaciones ante cualquier situación, pero en las instancias correspondientes.

"Primero (debe acudir) a las comisiones. Por allí es el camino más adecuado y para no generar exabruptos y abrirnos un nuevo frente de confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso", aseveró.

En ese sentido, Meléndez aseguró que Valencia tiene la "predisposición" de acudir al Congreso para responder por ambos temas, pero insistió en que llegar a la interpelación solo generará una nueva confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. "No es el más adecuado", manifestó.

"Invitamos al ministro (a que asista) para que no se generen más dudas y por un tema de transparencia, siguiendo la política que ha emprendido el gobierno del presidente Vizcarra, que es luchar contra la corrupción. Las cosas deben estar claras. El Ejecutivo es el más interesado en aclarar las dudas", sentenció.

Como se recuerda, la congresista Rebeca Cruz Tévez (Alianza para el Progreso) presentó una moción de Orden del Día para interpelar a Valencia debido a dos casos en el Cusco y en el manejo del Archivo General de la Nación.

En el primer caso, se le pide al ministro detallar lo ocurrido en torno a la condonación una deuda de 1.900 UIT (4 millones 750 mil soles) a la empresa Inmobiliaria R y G S.A.C. en la construcción del Hotel Sheraton del Cusco.

Asimismo, por las recientes denuncias en torno a presuntas mafias en el interior del Archivo General de la Nación, que ha sustraído documentos de personajes históricos como Don José de San Martín, Simón Bolívar, Miguel Grau, entre otros.