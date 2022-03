Conforme a los criterios de Saber más

El congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, dice que no hay garantía de que tengan los votos para vacar el próximo 28 de marzo a Pedro Castillo. Sin embargo, cree que todo se definirá recién el día de la votación. Además, si bien se opuso a que el pleno reciba al presidente el pasado 15 de marzo, cree esa presentación y las posteriores declaraciones de Aníbal Torres sobre un intento de adelanto de elecciones han terminado perjudicando la situación del mandatario. Por otro lado, no descarta apoyar la censura del ministro de Salud, Hernán Condori.

¿Tiene la oposición, en estos momentos, los 87 votos para la vacancia de Pedro Castillo?

Le voy a explicar ese escenario. La moción de vacancia la preparamos nosotros hace tres semanas. Luego la hemos socializado con los congresistas de diferentes bancadas, recibimos aportes de dos y las integramos al proyecto (…) Esto caminó muy bien, tuvimos una cantidad apreciable, 76 votos. Pero en el interín viene el mensaje del presidente al Congreso en un día inadecuado, al cual nosotros nos opusimos. Dijimos que debería ser al final del proceso de vacancia para darle continuidad, pero lamentablemente la mayoría de bancadas opinaron en contra y le dieron el espacio al presidente. El resultado es lo que ya conoce: declaraciones inconvenientes, el primer ministro que da declaraciones falsas. Se ha agravado la situación del presidente y ha favorecido la situación de la vacancia.

¿El discurso del presidente y lo que dijo Aníbal Torres sobre el adelanto de elecciones complicaron la situación de Castillo?

Yo creo que sí. Cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de que el presidente sigue mintiendo, el primer ministro está en oposición a él al decir que retiró a último minuto el adelanto de elecciones, cosas que no es cierta. Todas esas cosas influyen en que la gobernabilidad no existe y que la capacidad moral de ambos está en duda. Luego de eso viene la vacancia. Estamos esperando y el ambiente de vacancia lo que produzca en función de un sentimiento político que concuerde. Yo creo que va a aumentar el número de personas que piensan que es necesario hacerlo.

¿Tiene un estimado de cuántos congresistas apoyarán la vacancia?

No. Es muy difícil dar estimados porque esto sucede en el momento, el ambiente de vacancia se da el día que se hace la votación. Hay factores políticos alrededor que influyen para que algunos congresistas cambien el voto, piensen diferente, los que son indecisos. Los que tenemos firme la fe en lo que creemos que es correcto vamos a mantener el voto.

Pero dentro de los que están firmes por el sí no llegan necesariamente a los 87...

Es lo que no sabemos aún. Posiblemente en este momento no se llegue, pero en el momento en que se va a presentar esto sí.

En caso esta segunda moción de vacancia no prospere, ¿cómo quedaría la oposición? Pasarían a haber impulsado dos vacancias en un año sin que ninguna prospere. ¿Los debilitaría?

No, yo creo que, al contrario, nos fortalece porque nos muestro como lo que somos realmente: fiscalizadores, ejercemos el control político al milímetro. Estamos evidenciando las carencias y falencias del gobierno. El tema de que no se llegue a los votos es porque el partido de gobierno tiene una buena cantidad de personas, pero si no definitivamente se llegaría. De repente sucede lo contrario y si se llega a los votos.

Esta segunda vacancia sí logró ser admitida, pero la primera no llegó a esa etapa. ¿Fue un error estratégico de la oposición apoyar esa primera vacancia?

Fue un impulso positivo de una congresista [Patricia Chirinos]. Yo lo apoyé y dije que no era el momento de la vacancia. Empecé a recibir críticas como no se imagina por decir la verdad. Siempre diré la verdad, no me interesan las críticas, pero esa era la sensación de la población. No era el momento, pero se hizo y lo apoyamos porque era también un control político (…) daba un espectro general del momento.

Viéndolo en perspectiva, ¿fue un error apoyar esa primera vacancia?

No, de ninguna manera, no fue un error, fue consciente, sabiendo hasta dónde podíamos llegar y qué podía salir de ahí. Eso es también ejercer control político, es hacerle sentir al presidente que tenemos los ojos puestos encima de él.

En la encuesta de Ipsos de marzo, la gestión de Pedro Castillo tuvo 26% de aprobación, pero el Congreso tuvo incluso menos, un 20%. ¿Cómo interpreta esto?

Son cosas totalmente diferentes. Estamos haciendo las encuestas sobre una persona versus sobre 130 personas. El Congreso es el resultado de 130 voluntades diferentes, que cada una tiene su carga sobre los hombros. La suma de eso es el resultado del Congreso, más el desconocimiento de la población de lo que hacemos y la falta de transmisión de información de nosotros hacia la población.

¿Cree que el Congreso ha logrado impulsar una agenda legislativa?

Tenemos una agenda legislativa frondosa, de mucho trabajo. Cada proyecto toma semanas y tenemos una gran cantidad. Mi partido solamente tiene más de 60.

¿Cuál ha sido el principal logro a nivel legislativo del Congreso o de su bancada?

Yo diría que el principal logro es haber aprendido a conocernos. Más que aprender a conocernos, a concordar en los puntos comunes de interés de la población. Todo lo que tiene que ver con la necesidad de la población es aprobado por mayoría, más de 80, más de 100 votos. Eso significa que no interesa el color del partido, sino la necesidad de la gente. Eso es un proceso de aprendizaje, éramos desconocidos, ahora somos conocidos. Ya podemos conversar y sacar mejores resultados.

La presidenta del Congreso en particular tiene 20% de aprobación, menos que Pedro Castillo. ¿A qué se debe esto?

No lo sé, es como lo ve la población. Hemos tenido un ataque permanente del presidente sobre el Congreso desde que empezamos. El presidente llama en sus discursos a que cierren el Congreso. Esas cosas afectan, hay mucha gente que lo cree.

¿Usted apoya la gestión de María del Carmen Alva?

Yo apoyo la gestión de la directiva del Congreso, está trabajando de manera adecuada. No todo es perfecto, no significa eso que yo piense igual que ellos. La prueba es que, en los votos para que el presidente ingrese [al Congreso para su discurso], estuve totalmente en desacuerdo de la Mesa Directiva y la mayoría de bancadas.

¿Esta relación tensa entre el Congreso y el Ejecutivo va a seguir este año o hay posibilidad de que haya una agenda de diálogo?

Yo le voy a creer al presidente cuando haga acciones que nos lleven a pensar que sí va a cumplir lo que dice. Hasta el momento, no ha cumplido nada de lo que ha dicho. Cuando dice que va a cambiar a alguien, cambia equivocadamente.

De forma general, ¿reconocen algún error estratégico de la oposición?

Errores estratégicos no creo. Yo mantengo una línea firme desde el inicio, no la hemos variado. Hemos tenido movimientos tácticos, para hablar en términos militares, que son variables y son para cumplir con el objetivo final, que es en este momento la vacancia. Antes de ese objetivo de la vacancia era la gobernabilidad, lo hemos tenido hasta noviembre, buscar el consenso, que el presidente entienda que estaba equivocado, que cambie de ministros. Se lo dijimos en su cara, no lo hizo. Al no hacerlo, entramos en la segunda etapa.

¿Se puede volver a la agenda de gobernabilidad o el objetivo ya es inexorablemente la vacancia?

En estas semanas, nuestro objetivo es la vacancia, porque estamos en ese proceso, hay que concluirlo. Concluido eso, dependiendo de resultado, veremos la pregunta que usted me hace.

En todo caso, ¿no descartan ir por una tercera o cuarta vacancia?

Dependiendo de que suceda. Si esto cambia y existe una gobernabilidad clara, si el presidente entiendo que tiene que nombrar un premier independiente, que no puede estar pegado con gente que no tiene bajo sus manos en las carteras que les encomiendan, cambiará. Si no, vamos a seguir en las mismas.

¿Usted o Renovación Popular van a apoyar la censura el ministro Condori?

Hemos dicho el día de la interpelación (…) que estábamos pidiendo que nos remitan los documentos de sustento de las cosas que habían descargado, que a simple vista parecían que estaban correctas, pero tenemos que verificarlas. Hasta la fecha, no hemos recibido respuesta. Le cursamos al ministro de Salud que nos remita lo que él prometió que iba a dar información para analizar casos de corrupción en ese sector. Tampoco lo hemos recibido. Vamos a esperar a recibirlo para poder tomar una acción.

¿El plazo son los 30 días que mencionó en el debate?

No, los plazos son de 48 horas. La información debe ser dada de manera inmediata. Vamos a insistir el lunes con otro documento y tendrán hasta el miércoles. Si no dan respuesta el miércoles, ahí termina todo.

¿Allí apoyarían la censura?

Ahí termina todo significa que ahí haríamos la censura. No quiero usar la palabra ‘apoyar’ porque es un error. ¿Qué censura se ha presentado, qué argumentos se han puesto? No lo conozco. Si están poniendo argumentos que han sido levantados, se cae el día que se presenta. Tenemos que coordinar, no se pueden ser censuras que se envíen de manera independiente.

El congresista Diego Bazán estaba impulsado una moción de censura. ¿Ustedes pedirían revisarla antes o promoverían una propia?

Vamos a pedir revisarla antes para poder trabajar en equipo.

¿Él les ha alcanzado la moción que promueve?

A mí no me la ha alcanzado nadie. No sé si alguien más, pero no me la ha alcanzado nadie.

¿Cómo toman el nombramiento de Félix Chero como ministro de Justicia?

Tenemos serias dudas sobre él, vamos a completar la investigación en los días que vienen para tomar una decisión. Pero en líneas generales, estamos con más de lo mismo. El presidente es experto en buscar gente complicada para ponerla de ministro.

¿Qué opina sobre una posible propuesta de adelanto de elecciones generales?

Me sorprende que un jurista conocido como Aníbal Torres proponga algo que demora más de un año. Si está proponiendo un adelanto de elecciones, significa que el presidente va a renunciar. Si la renuncia la realiza hoy, entonces avanzamos rápidamente (…) Hay mucho interés en adelantar elecciones, pero es porque tienen intención de candidatear.

¿Se refiere actuales congresistas?

De algunos actuales congresistas y de la gente, en general, que pide en la calle. Les interesa tener elecciones.

¿Cree que congresistas de la propia oposición que están a favor del ‘que se vayan todos’ tiene intereses electorales?

Me imagino que deben tener algún interés, porque si no, no lo dirían (…) Nosotros, como verdadera oposición, somos responsables, no decimos las cosas por decirlas ni por ganar votación. Queremos mantener las cosas en orden y somos prudentes antes de tomar cualquier decisión.

Si ustedes son la verdadera oposición, ¿hay oposición falsa u oposición a medias?

Sí, he visto en esta semana que ha pasado con la votación para recibir al presidente. Considero que la oposición debió oponerse a que el presidente vaya hablar cuando le dé la gana a él, que vaya a hablar cuando el Congreso le dé la fecha adecuada.

¿Y quiénes serían parte de esa oposición?

No quiero calificar a nadie, vea usted la votación.

¿Cómo llamaría usted a esa otra oposición?

Podría ser oposición tibia, que creen en las palabras todavía de las personas en que no se debe creer y no se hacen respetar como deberíamos hacernos respetar. El hacer lo que se ha hecho es no respetarnos: se ha modificado la vacancia, no se ha cumplido con el ciclo continuo, se ha autorizado que el presidente vaya hablar y luego se ha modificado en que iba a hacerse la presentación del presidente, dándole plazo exagerado.

Usted pidió que sea el 18 de marzo. ¿A qué se debió eso?

Para terminar con la vacancia ya y no seguir dilatando la inestabilidad en el país ni permitiendo que se hagan estos juegos políticos.

¿La fecha del 28 de marzo terminará favoreciendo al presidente?

Inicialmente sí. Se dilata todo, se enfría, está pasando lo que usted está viendo. Desde mi punto de vista, está cometiendo errores, de repente nos va a favorecer a nosotros.

¿Si era el 18, no había garantía de que tuvieran los votos?

Nunca la va a haber, pero vamos a dejar de estar en la expectativa de qué va a pasar y paralizar las cosas (…) Retrasar las cosas afecta a todos los peruanos.

En julio se renovará la Mesa Directiva del Congreso. ¿Le interesa aspirar a un puesto allí, con otras bancadas de oposición?

No estamos pensando en eso, estamos viendo los problemas del momento. Falta mucho todavía para julio.

¿Desde alguna otra bancada les han propuesto formar una lista?

No, en el Congreso al menos no se ha hablado de eso.

