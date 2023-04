El vocero de la bancada Renovación Popular, Jorge Montoya, cuestionó la sentencia contra Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, al comentar que “según su apreciación”, es inocente y ha sido condenado como parte de una “revancha” contra militares.

“El juicio no ha sido bien llevado. Yo creo que es inocente. Creo, me puedo equivocar, pero es la apreciación que me da por cómo ha sido la sentencia, cómo la han leído, no veo ninguna prueba contundente. Todos son dichos y autoría mediata”, señaló este miércoles a Canal N.

El pasado 13 de abril Daniel Urresti fue condenado a 12 años de cárcel por el crimen del periodista Hugo Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, ocurrido el 24 de noviembre de 1988 en Huanta. La sentencia fue dictada por la Tercera Sala Penal Liquidadora Transitoria.

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, cuestionó sentencia contra Daniel Urresti. (Canal N)

La sala juzgó a Urresti como coautor del delito de asesinato, bajo la circunstancia agravada de alevosía, así como por intento de homicidio contra otro periodista que estaba con Bustíos, Eduardo Rojas.

Jorge Montoya negó conocer a Urresti pero reiteró que la sentencia en su contra le da una “sensación” de que es injusta y parte de una venganza contra miembros en retiro de las Fuerzas Armadas.

“Creo que sí (es parte de un revanchismo). Tenemos más de mil casos procesándose en el Poder Judicial en diferentes instancias de lo que sucedió hace 30 o 25 años. Es una persecución a militares. Es un abuso permanente de parte del Poder Judicial y parte del Ministerio Público que están infiltrados por terroristas”, aseguró el parlamentario.

El portavoz de Renovación Popular también comparó la sentencia de Urresti con la de Alberto Fujimori en alusión a los casos Barrios Altos y La Cantuta. “Sensación similar me daba también el juicio de Fujimori. Igual, autoría mediata, no había pruebas, había dichos, una situación bien extraña realmente”, señaló.