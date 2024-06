El congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, aseguró que concluirá en cinco días con la investigación por el caso ‘Vacunagate’ contra Martín Vizcarra, por la denuncia constitucional que todavía sigue estancada en la subcomisión más de un año después de su presentación.

“Ayer me encargaron a mí que me haga cargo del informe final de la acusación a Vizcarra. He aceptado ese encargo y vamos a terminarlo en cinco días”, aseguró este miércoles ante la prensa.

Esto en respuesta al informe de El Comercio de hoy, donde se revela que la denuncia constitucional que presentó la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Vizcarra lleva más de un año sin avance alguno en el Parlamento.

Esta acusación fue presentada por la vacunación irregular del expresidente que salió a la luz cuando era candidato al Congreso en el 2021. A pesar que la acusación que permitió su inhabilitación fue procesada y aprobada en solo dos meses, la acusación que permitirá que sea procesado penalmente por este caso sigue en la subcomisión.

Sobre estas demoras, Jorge Montoya evitó dar alguna explicación y dijo que esas son buenas preguntas para los responsables.

“Yo creo que el caso de Vizcarra debió tratarse con urgencia porque es responsable de muchas muertes y todas las desgracias que vimos durante la pandemia [...] Fíjense quién es responsable de eso y pregunten a esa persona por qué lo han aguantado. Efectivamente, ha habido una falta de interés”, cuestionó.

Para la fiscalía, Martín Vizcarra “habría abusado de su cargo como jefe de Estado para inducir” al doctor Germán Málaga Rodríguez, investigador principal del ensayo clínico de la vacuna, a entregarle seis dosis para inocular a su esposa Maribel Díaz Cabello, a su hermano César Vizcarra, y a él mismo, en plena pandemia y a escondidas a pesar que estaban destinadas para inmunizar al equipo de investigación.