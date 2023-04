Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, calificó de “muy blanda” la decisión del Poder Judicial de rechazar el pedido de prisión preventiva contra la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) por el caso del golpe de Estado que perpetró el entonces mandatario Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.

En diálogo con los periodistas, el parlamentario indicó que se debió dictar prisión preventiva contra los exintegrantes del gabinete de Pedro Castillo debido, según dijo, a la magnitud del delito en el que están implicados.

🔴 Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, brinda declaraciones a la prensa desde el Parlamento. EN VIVO ►https://t.co/jn3PL4ssgr pic.twitter.com/8vMWGJcw2a — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) April 26, 2023

Además, remarcó que existe el riesgo de que Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez puedan fugar o que realicen coordinaciones entre ellos. Consideró que a los tres se les debió dictar la misma medida restrictiva.

“Ha sido una decisión muy blanda para la gravedad del delito, que es romper la democracia con un golpe de Estado, debió ser prisión preventiva, previendo que pueden fugarse del país, que es una posibilidad siempre presente. Creo que, en ese sentido, han sido muy blandos”, expresó.

“Se han visto los videos, las acciones que han tenido cada uno y lo que tienen que entender es que un golpe de Estado no sale del aire, si el presidente no tiene ministros que lo acompañen, no lo puede dar, y estos son los que han estado presentes en ese momento y es la evidencia que se tiene hasta ahora”, agregó.

