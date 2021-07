El congresista de Renovación Popular Jorge Montoya señaló que la posición de sus colegas Norma Yarrow, Diego Bazan y María Jessica Córdova de no respaldar a la lista que lideraba para la Mesa Directiva del Congreso de la República “amerita una investigación interna” en el partido.

“Va a ameritar una investigación interna, una discusión interna y una decisión definitiva del partido”, indicó en diálogo con Canal N.

Montoya sobre votación de Renovación Popular para la Mesa Directiva: “Va a ameritar investigación interna”

El último lunes se realizó la elección de la Mesa Directiva para el periodo 2021-2020, de donde resultó ganadora la lista encabezada por María del Carmen Alva (Acción Popular) e integrada por Mercedes Camones Soriano (Alianza Para el Progreso), Enrique Wong (Podemos Perú) y Patricia Chirinos (Avanza País).

La lista presidida por Jorge Montoya y que estaba integrada por miembros de Renovación Popular alcanzó solo 10 votos.

Al respecto, el legislador de Renovación Popular señaló que “la lealtad es fundamental” sobre todo en la vida política; de lo contrario, sostuvo, “la democracia se ve afectada”.

“Hay un tema importante en la política. La lealtad es fundamental en cualquier organización, pero más en la política. La lealtad y el respeto que se debe a un partido al cual uno pertenece es fundamental para poder hacer política, para construir democracia. Cuando uno cree que está por la libre y puede hacer lo que le da la gana y se cree dueño de la verdad, la democracia se ve afectada”, refirió.

Además, manifestó que el partido sostendrá una sesión donde se revisarán los temas internos y en donde sus colegas de bancada deberán explicar los motivos de su elección.

“Explicar los motivos por los que se salió de la línea dada por el partido. En todos los partidos existen los voceros oficiales, yo soy el vocero oficial del partido y yo marco la línea política y el resto sigue la línea política. Las decisiones las tomamos en bancada, esta decisión fue tomada con el presidente del partido, de que yo iba a ser el candidato y todos tenían que colaborar en esa tarea”, precisó.

Finalmente, Montoya consideró que existió un “boicot” para truncar que gane la elección de la Mesa Directiva.

“[¿Hubo boicot para que llegue a la Mesa Directiva?] Estoy seguro que se trata de eso. [¿De quiénes?] De muchas personas porque me han llamado para decirme que me retire, me han hecho amenazas, que sería un traidor a la Patria si continuaba ahí porque iba a dejar que suba el comunismo y todos saben que yo he deslindado con el comunismo desde el primer día”, dijo.

