Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, declara a la prensa luego de reunirse con la Presidenta electa, Keiko Fujimori. (Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec)
Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, declara a la prensa luego de reunirse con la Presidenta electa, Keiko Fujimori. (Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec)
Por Redacción EC

El líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, afirmó que la presidenta electa, Keiko Fujimori, le planteó que Fuerza Popular presida la Cámara de Senadores y alcanzar un acuerdo con Renovación Popular para que esta última agrupación encabece la Cámara de Diputados.

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