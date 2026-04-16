Su historia destaca entre más de 8.000 candidaturas debido a que podría obtener un escaño siendo la número 22 en una lista de 32, y todo gracias a una campaña centrada en una agenda animalista y con apoyo del ARMY en Perú (el fandom más grande de la banda K-pop, BTS).

No resulta común que los últimos números en las listas capitalinas -que tienen 32 puestos- logren una curul. En la campaña electoral del 2021, solo tuvimos dos casos, pero que se encontraban dentro de la primera mitad de la lista: Alejandro Cavero (Avanza País) con el número 14 y Alejandro Muñante (Renovación Popular) con el número 11.

Nathaly Molina supera los 22 mil votos -al 69% de actas contabilizadas- lo que la coloca aún por debajo de la votación, en 2021, de Cavero (30 mil votos) pero ya superando la de Muñante (21 mil votos). Si comparamos con otros de los actuales congresistas, alcanzó la valla que logró la fujimorista Rossangela Barbarán, en 2021, donde postuló con el número 8.

El antecedente electoral más cercano es el de Luciana León quien, en el 2016, logró un escaño postulando con el número 35 -en ese entonces, Lima contaba con 36 escaños- de la alianza electoral que integraba el Apra. La diferencia era que se trataba de una reelección, pues León venía siendo legisladora desde el 2006. Mientras que en el caso de Nathaly Molina, su postulación al Congreso con el Partido del Buen Gobierno es la primera incursión que tiene en política.

El arranque con la Army

Nathaly Molina tenía una cuenta personal en TikTok, pero para la campaña electoral decidió crearse una segunda cuenta desde cero. Su primer video data del 7 de marzo pasado, apenas un mes antes de las elecciones del 12 de abril. Su primer video apeló al fandom del que formó parte activamente hace algunos años: la ARMY de BTS en Perú.

Con la foto de un integrante de la banda K-pop surcoreana y la frase “El Solecito de Army BTS”, Nathaly Molina hizo su primera publicación de campaña en la red TikTok. “Porque Army siempre tendrá a su Hobi Solecito, el Perú también merece tener como presidente a su ‘Coco’ Nieto”, escribió junto a la publicación.

En los posteriores videos, con la misma temática, la candidata logró captar la atención recibiendo comentarios como el de la usuario “Kathykat”, quien escribió: “esta diputada le sabe. Te ganaste más mi voto” El comentario venía con una imagen adjunta donde los integrantes de BTS aparecen con polos amarillos con el logo del sol del Partido del Buen Gobierno.

Nathaly Molina, candidata del Partido del Buen Gobierno, inició su campaña en redes sociales con videos de BTS.

Pese a ello, Molina reconoce que también encontró algún tipo de resistencia. “Soy Army, pero también apareció gente que no quería que relacione mi campaña a la comunidad”, explicó a El Comercio. Esto explica la razón por la que su contenido relacionado a figuras del k-pop paró hacia mitad de marzo y se centró exclusivamente en sus propuestas animalistas.

Aunque el apoyo de la comunidad K-pop no paró de llegar. “Otras cuentas me apoyaban porque sabían que pertenecía a la Army. en los grupos de la comunidad se pudo haber pasado la voz”, anotó Molina.

Una agenda de nicho

Nathaly Molina asegura que el gancho de su campaña ha sido su agenda animalista. Sus videos en TikTok le dan la razón, pues los más virales son dos que se titular “Propuestas animalistas”, uno de ellos con más de 230 mil visualizaciones, y el otros con cerca del medio millón de visualizaciones.

Son en total 10 propuestas en dos videos, donde cada uno de estos tiene como fondo musical canciones de BTS. “Definitivamente, la agenda animalista impulsó mi campaña. No se ha visto muchos congresistas que defiendan esta agenda, y existen una serie de problemáticas como el abandono, el maltrato, la sobreexplotación reproductiva. Muchas personas están buscando una voz animalista en el Congreso, y yo soy una rescatista independiente. No he sido política antes, por lo que creo que este tema me impulsó“, dice a El Comercio.

Nathaly Molina, candidata del Partido del Buen Gobierno, centró su campaña en redes sociales en su agenda animalista.

Uno de estos videos se publicó el 18 de marzo. Si uno revisa los comentarios en la actualidad, puede encontrar que personas escribieron el 13 de abril -un días después de las elecciones- mensajes como “voté por ti, no nos defraudes” o “yo voté por ti”. Antes de la elección se podían leer otros comentarios como “Soy de Huánuco, ¿puedo votar por usted?“.

Molina recuerda que su primera publicación con temática animalista fue el 12 de marzo, y desde entonces entendió que ese era su camino. “Los comentarios mencionaban demasiado la situación de los animalitos en la situación de abandono, la necesidad de esterilización masiva, que son parte de mis propuestas”, añade.

La candidata del Partido del Buen Gobierno tiene claro sus 10 primeros proyectos de ley en caso logre alcanzar una curul. Pero son dos las iniciativas a las que dará prioridad en un inicio: La creación de un programa nacional de esterilización masiva y la creación de una unidad contra el maltrato de animales.

“Mi campaña se basó en redes sociales, y soy paciente. (...) En el partido están bastante contentos, pero calmados y cautelosos. Aún no es motivo de celebración, pero están contentos”, dice con cautela la candidata número 22 que, al cierre de esta edición, era la segunda más votada en la lista por Lima de diputados del partido de Jorge Nieto.

Nathaly Molina, candidata del Partido del Buen Gobierno, cuenta con videos en tikTok que alcanzaron casi medio millón de vistas.

1 El 27 de Ahora Nación Jair Manrique Olivera, candidato a diputado por Lima con Ahora Nación, lleva 29 mil votos al 69% de actas contabilizadas por la ONPE. A la fecha se ubica como el tercero más votado en la lista capitalina del partido de Alfonso López Chau.

Durante las últimas semanas, Manrique logró exposición en programas de streaming y en medios tradicionales. Su campaña también estuvo centrada en redes sociales, y en su cuenta de TikTok mostró los resultados logrados con un alcance de 10 millones en 28 días: 4.5 millones de vistas en Facebook, 3.5 millones de vistas en TikTok y 2 millones de vistas en X, Instagram y otros.

En una de sus entrevistas, Manrique mostró la creación de su clon digital que, a través de llamadas telefónicas, exponía sus principales propuestas de campaña, siendo una de estas la transformación digital para todo el Estado.

Los casos que no funcionaron

Pero no todos los casos de redes sociales han sido de éxito en la actual campaña electoral. Los candidatos presidenciales César Acuña (APP) y José Luna (Podemos) invirtieron millones en publicidad en sus redes o en colaboraciones con streamers, pero nada de su estrategia los ayudó a impedir su debacle electoral perdiendo la inscripción de sus respectivos partidos políticos.

César Acuña, candidato y líder de APP, apeló a una estrategia centrada en streamers que no le rindió frutos y lo ridiculizó en lo que ha sido su última campaña presidencial.

Otros casos que no funcionaron fueron la de las candidatas que intentaron obtener viralidad en redes sociales con bailes de tendencia en TikTok. Este es el caso de las candidatas a diputadas, Alissa Durand (Lima) y Raquel Coronado (La Libertad) de Avanza País, quienes recibieron críticas por un video subido en TikTok.

Dos candidatas de Avanza País quisieron volverse virales con videos de bailes en TikTok.

Al 69% de actas contabilizadas en Lima, Durand solo acumulaba 374 votos en Lima. Mientras que Coronado sumaba 245 votos, aunque apenas al 9% de actas contabilizadas. Dos días después de las elecciones del 12 de abril, Coronado publicó un video en TikTok desde la playa, y con ropa de baño, cantando una canción viral junto a la frase “Tu candidata fav” y con el mensaje: “Sigo esperando el conteo de votos”.

Kathy Menéndez, candidata de Podemos, también buscó viralidad con bailes en TikTok.

‘Kathy’ Menéndez, candidata a diputada por Lima con Podemos, postuló con el número 10 y también apostó por bailes en busca de viralidad en las redes sociales. Pero a la esposa del alcalde del Rímac, Néstor De La Rosa, la estrategia no le funcionó y solo había conseguido 1.500 votos al 69% de actas contabilizadas.

Milton Vela, CEO de Café Tapia, sostiene que si bien se ha visto bastante uso de redes sociales en la campaña, pero poca estrategia y esto se reflejó en las acciones realizadas con streamers. “Una cosa es un influencer que tiene una comunidad orgánica, pero eso no se puede transferir a un candidato con el que no tiene una relación o una temática en común para viabilizar esa transmisión de comunidad”, explica.

Además, Vela indicó que en internet es importante tener rostros jóvenes para hacer el puente generacional, como pasó con Ricardo Belmont y la campaña que desplegó en redes sociales con su propia hija. “Internet termina siendo una ventana más democrática que puede exacerbar el ADN que tienes. El ADN de la actual clase política es una congresista como Patricia Chirinos saliendo con su silla de ruedas, y eso es lo más decente que podemos mencionar. Desde el 2021 en adelanto, todo se ha degenerado”, sostiene.

En ese contexto, el consultor el reputación dice que tiene sentido que campañas en redes sociales dirigida a nichos, como el caso de la candidata Nathaly Molina. “Tu espectro para campañas congresales no es de millones, entonces un nicho bien dirigido funciona. Si eres de la comunidad K-pop, tienes un público de 300 mil al menos, te diriges a una tribu de la que, además, eres parte, por lo que conseguir 20 mil votos no debe ser difícil. Ellos ven algo sostenido y una trayectoria, por lo que confían en ti”, alega.

A nivel presidencial, Vela asegura solo haber visto una estrategia interesante en internet por parte de Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, donde retransmitía todos sus apariciones en medios tradicionales junto al logo de su agrupación. Sin embargo, según el mismo especialista, dicha estrategia se hundió por la propia naturaleza del candidato de enfrentarse a todos y el poco recurso de comunicar mensajes claros.