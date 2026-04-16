Por Martin Hidalgo

Nathaly Molina Soto, una joven cirujana dentista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ha conseguido posicionarse con una expectante votación en la lista de candidatos a diputados por Lima del Partido del Buen Gobierno que lidera Jorge Nieto.

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