Jorge Nieto reveló que pidió al bloque de izquierda llegar a un acuerdo de punto fijo sobre las mesas directivas del Parlamento. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Jorge Nieto reveló que pidió al bloque de izquierda llegar a un acuerdo de punto fijo sobre las mesas directivas del Parlamento. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

El excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto reveló que mantuvo una conversación con el líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez y le propuso llegar a un “acuerdo de punto fijo” en torno a la elección de las mesas directivas del próximo Parlamento bicameral, pero dichas conversaciones se encuentran actualmente en un punto “adormecido”.

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