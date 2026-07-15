El excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto reveló que mantuvo una conversación con el líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez y le propuso llegar a un “acuerdo de punto fijo” en torno a la elección de las mesas directivas del próximo Parlamento bicameral, pero dichas conversaciones se encuentran actualmente en un punto “adormecido”.

“Ellos han formado un bloque (Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras). He hablado con Roberto Sánchez, en particular y le he dicho que estamos dispuestos a hacer un acuerdo de punto fijo, un acuerdo con su bloque alrededor de las elecciones de la mesa directiva” , dijo el líder del Partido del Buen Gobierno en entrevista con Canal N.

“Las conversaciones están, no diría en un punto muerto, sino adormecido. El tiempo corre, estamos a poco tiempo, yo se los he señalado, ellos han llegado a acuerdos como bloque, pero son sus acuerdos, si quieren acuerdos con el Partido del Buen Gobierno tienen que cambiarse”, apuntó.

En #NPortada, Jorge Nieto, excandidato presidencial del partido del Buen Gobierno, señaló que las conversaciones con Juntos por el Perú están "en un punto casi muerto o adormecido".



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Nieto sostuvo que su partido no busca hacer política de bloques, y que ese posible acuerdo se debe a que él entiende que el electorado les ha pedido que se “pongan de acuerdo”.

Además, en su opinión, el Ejecutivo debería tener en contraposición un Congreso con “capacidad de control efectiva”.

“Lo que ha dicho el electorado en la última elección es ‘pónganse de acuerdo’, por eso cuando nosotros hemos pensado en la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con el bloque de izquierda, lo que hemos dicho es que queremos un pacto de punto fijo, y si más adelante se producen coincidencias, eventualmente tendremos votaciones conjuntas, pero política de bloques no vamos a hacer desde el Partido del Buen Gobierno”, aseguró.

En #NPortada, Jorge Nieto, excandidato presidencial, indicó que conversó con Roberto Sánchez para un "acuerdo de punto fijo" respecto a las próximas elecciones para las mesas directivas en el Congreso bicameral. Agregó que también se comunicó con Rafael López Aliaga ►… pic.twitter.com/vMGQZIXOrp — Canal N (@canalN_) July 16, 2026

También señaló que tuvo la oportunidad de conversar con Rafael López Aliaga sobre dicho tema, sin embargo no arribaron a ningún acuerdo.

En esa misma línea, contó que dicho tema formó parte de la conversación que tuvo con la presidenta electa Keiko Fujimori, cuando la fue a visitar hace unos días.

“Me planteó de modo ligero el tema de las mesas, no necesariamente como una propuesta, introdujo el tema, y yo le comenté que en realidad lo que necesitamos es fortalecer el equilibrio de poderes en el Perú”, dijo.

“Y creo que al país y a su propio gobierno le convendría que sea la oposición la que presida ambas cámaras, de modo que podamos tener un contrapeso para evitar riesgos de comportamientos como los que ha habido en el Congreso que acaba de fenecer y donde han habido roles protagónicos de miembros de Fuerza Popular no en una dirección precisamente democrática”, dijo.