José Antonio Chang, ministro de Educación, podrá ser interpelado si la moción es aprobada por diputados. (Foto: Congreso)
José Antonio Chang, ministro de Educación, podrá ser interpelado si la moción es aprobada por diputados. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El pleno de la Cámara de Diputados dio cuenta este jueves 22 de octubre de la moción de interpelación presentada contra el ministro de Educación, José Antonio Chang. La mesa directiva dio cuenta de este documento y anunció que en la siguiente sesión ordinaria se debatirá y votará la admisión del recurso de control político.

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