El pleno de la Cámara de Diputados dio cuenta este jueves 22 de octubre de la moción de interpelación presentada contra el ministro de Educación, José Antonio Chang. La mesa directiva dio cuenta de este documento y anunció que en la siguiente sesión ordinaria se debatirá y votará la admisión del recurso de control político.

La moción plantea un pliego interpelatorio que comprende 44 preguntas enfocadas en evaluar la gestión del ministro desde el inicio de su gestión el 28 de julio. Ahí se incluyen consultas respecto a presuntas irregularidades administrativas detectadas en diversas instituciones del sector.

El Reglamento de la Cámara de Diputados establece en su artículo 154 que la admisión de la moción requiere el voto favorable de al menos un tercio de legisladores hábiles. La votación correspondiente se ejecutará de forma indefectible durante el desarrollo de la próxima jornada del pleno de la Cámara de Diputados.

La Presidencia de la cámara baja, a cargo del legislador Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno) estuvo a cargo de dar cuenta de la moción ante el hemiciclo.

Cinco diputados retiraron firmas de moción contra José Antonio Chang

Las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras impulsaron originalmente la moción de interpelación contra el ministro de Educación. En total, tenía originalmente a 24 legisladores firmantes cuando se planteó en setiembre.

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Días después, cinco parlamentarios retiraron sus rúbricas de la solicitud antes de su trámite en el Pleno. Los legisladores Juan Cabrera Nieto, Arturo Eusebio Padilla, Andrea Medina Stein, Víctor Piñán Mamani y Helard Sonco Villaneva formalizaron el retiro de sus respectivas firmas.

La adhesión de Héctor Guillén de Juntos por el Perú permitió que la moción se mantenga con 20 legisladores tras el retiro de los otros cinco diputados.