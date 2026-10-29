El Pleno de la Cámara de Diputados archivó este jueves la moción que buscaba interpelar al ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, al no cumplirse con el requisito del número de firmas requeridas según el reglamento.

La iniciativa planteaba que el titular del sector respondiera ante el pleno un pliego interpelatorio de 44 preguntas. Sin embargo, en el trayecto varios diputados retiraron sus firmas.

La moción había sido presentada el 21 de setiembre y posteriormente pasó a la Junta de Portavoces para su evaluación. El 29 de setiembre, por acuerdo de este órgano, fue incorporada a la agenda del pleno de la Cámara de Diputados.

El 22 de octubre, la Presidencia anunció que se consultaría la admisión de la interpelación en la siguiente sesión ordinaria del pleno, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y los incisos b) y c) del artículo 154 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El titular de la cámara baja confirmó finalmente este jueves en el Pleno, el archivo de la moción.

Según la normativa, la interpelación se formula por escrito y debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de diputados; esto es, con un mínimo de 20 firmas.

Los diputados que previamente habían retirado sus firmas hicieron que solo se obtuviera la aprobación de 18 de ellos.

Los que retiraron su rúbrica, fueron:

Cabrera Nieto, Juan César

Eusebio Padilla, Arturo César

Manay Pillaca, Alejandro José

Medina Stein, Andrea Dayna

Palomino Pacheco, Amalia Emilia

Piñán Mamani, Víctor Eduardo

Sonco Villanueva, Helard Bladimir

Entre los cuestionamientos al titular del sector figuraba la designación de la excongresista Tania Ramírez como representante del Ministerio de Educación ante el directorio de la Derrama Magisterial.

De igual modo, por las designaciones de Doris Gavilano Iglesias como secretaria general del Ministerio de Educación y de Pedro Elmer Morales Gonzales como director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), pese a las investigaciones fiscales que afrontan, entre otros.