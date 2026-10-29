El ministro de Educación, José Antonio Chang. (Foto: Minedu)
El ministro de Educación, José Antonio Chang. (Foto: Minedu)
Por Redacción EC

El Pleno de la Cámara de Diputados archivó este jueves la moción que buscaba interpelar al ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, al no cumplirse con el requisito del número de firmas requeridas según el reglamento.

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