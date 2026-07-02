José Baella Malca pidió respetar la voluntad de Rafael López Aliaga quien quiere ser teniente alcalde de Lima.
José Baella Malca pidió respetar la voluntad de Rafael López Aliaga quien quiere ser teniente alcalde de Lima.
Por Redacción EC

El electo diputado de Renovación Popular, José Baella confirmó que Rafael López Aliaga no participará en las actividades de inducción para los legisladores electos debido a que no tiene intención de asumir un escaño en el Senado.

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