El electo diputado de Renovación Popular, José Baella confirmó que Rafael López Aliaga no participará en las actividades de inducción para los legisladores electos debido a que no tiene intención de asumir un escaño en el Senado.
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