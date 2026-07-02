El electo diputado de Renovación Popular, José Baella confirmó que Rafael López Aliaga no participará en las actividades de inducción para los legisladores electos debido a que no tiene intención de asumir un escaño en el Senado.

Consultado por la ausencia del líder de Renovación Popular en la jornada de inducción para diputados y senadores electos, Baella respondió: “Ni lo verán, porque él no quiere ser senador, hay que respetar su voluntad”.

Respecto a la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE), que declaró improcedente la solicitud vinculada a López Aliaga, Baella señaló que el caso seguirá el procedimiento correspondiente.

“Y en cuanto a la improcedencia del JEE habrá que apelar a esa situación”, manifestó.

Asimismo, destacó el carácter del excandidato presidencial y sostuvo que su decisión responde a sus convicciones personales.

“Él es una persona muy especial, es un hombre de principios. Hay que respetar su forma de ser”, expresó.