José Balcázar: El oscuro historial del izquierdista radical que el Congreso eligió como nuevo presidente de la República

El Pleno del Congreso eligió este miércoles a José Balcázar Zelada (Perú Libre) como nuevo presidente de la Mesa Directiva para que complete el periodo del 2026. Este representante de la izquierda radical, hace unos meses se mostró como un abierto defensor del matrimonio de adultos con menores de edad.

