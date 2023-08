El congresista José María Balcázar, elegido como nuevo presidente de la Comisión de Educación, insistió en su postura en contra de la ley para prohibir el matrimonio con niños de más de 14 años, y en sus cuestionamientos al hecho que se busque prohibir las relaciones sexuales con menores de edad.

“¿Quién ha dicho lo contrario, que es perturbador que los jóvenes tengan relaciones? Es por lógica elemental. ¿Ustedes conocen acaso que los muchachos se quejan por tener relaciones sexuales? No”, dijo ante la prensa.

Balcázar defendió así su posición expresada hace semanas y que fue cuestionada por mostrarse a favor del matrimonio infantil, al oponerse al proyecto de ley que busca restringir esta práctica que fue aprobada a nivel de comisiones en el Poder Legislativo.

José María Balcázar, nuevo presidente de la Comisión de Educación, reiteró su opinión favorable al hecho que menores de edad tengan relaciones sexuales. (RPP)

“No se trata de reafirmar lo que dije. Lo que dije responde a un contexto de una ley de la que no soy autor. ¿O alguien ha dicho que esa relaciones sexuales son perjudiciales? No son perjudiciales y no está prohibido por la ley”, insistió.

José Balcázar, integrante de la bancada Perú Bicentenario, también tuvo expresiones similares horas antes en una entrevista a Exitosa donde aseguró que el Código Penal autoriza las relaciones sexuales consentidas con menores de 18 años.

“Que me demuestren a mí que lo que la ley permite, de 14 a 18 años, es traumático. Que me demuestren lo contrario. ¿Qué estudios tienen para presentar un proyecto de ley que para mí es un despropósito”, comentó.

A pesar de estas críticas contra su posición, condenada a nivel del Ejecutivo desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, José María Balcázar ha sido elegido como nuevo presidente de la Comisión de Educación para el periodo 2023-2024.