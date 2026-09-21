Diputados de tres bancadas presentaron una moción de orden del día que plantea interpelar al ministro de Educación, José Chang, por diversas designaciones y otras medidas adoptadas por su sector en las últimas semanas.

Se trata de un pliego de 41 preguntas que cuenta con el respaldo de diputados de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras, y que busca que Chang Escobedo responda ante el pleno respecto de múltiples temas relacionados con el ejercicio del cargo.

Entre los cuestionamientos contra el titular del sector figura la designación de la excongresista Tania Ramírez como representante del Ministerio de Educación ante el directorio de la Derrama Magisterial.

Asimismo, se le pregunta por la denuncia por presuntos actos de hostigamiento sexual contra el jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Vicente Espinoza Santillán.

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De igual modo, se cuestiona las designaciones de Doris Gavilano Iglesias como secretaria general del Ministerio de Educación y de Pedro Elmer Morales Gonzales como director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), pese a las investigaciones fiscales que afrontan.

Moción que plantea interpelar al ministro de Educación, José Chang.

Otro nombramiento cuestionado es el de la excongresista Diana Gonzales como directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), así como el del exparlamentario Esdras Medina como asesor de confianza de la presidencia del Consejo Superior del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (COSUSINEAC).

Las tres bancadas también solicitan que José Chang explique la razón por la cual la Sunedu anuló las ocho multas aplicadas a la Universidad Privada San Martín de Porres por un total de S/ 8 millones 614 mil 928, por utilizar sus activos en operaciones con siete empresas vinculadas y un fondo de inversión sin finalidad universitaria.

De igual modo, se pide que el ministro de Educación defina ante el pleno la orientación que adoptará respecto del sistema de educación superior universitaria, tras las modificaciones introducidas durante los últimos años en la Ley Universitaria.

También consideran necesario que explique qué cambios se prevé implementar en la currícula educativa tras el anuncio del retiro de “todo tipo de ideología”, y qué medidas planea el sector para fomentar la participación de madres y padres de familia, entre otros temas.