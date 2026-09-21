José Antonio Chang es el titular del Ministerio de Educación. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)
José Antonio Chang es el titular del Ministerio de Educación. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)
Por Redacción EC

Diputados de tres bancadas presentaron una moción de orden del día que plantea interpelar al ministro de Educación, José Chang, por diversas designaciones y otras medidas adoptadas por su sector en las últimas semanas.

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