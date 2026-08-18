José Cueto cuestionó la presencia de Harvey Colchado en el actual Parlamento. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
José Cueto cuestionó la presencia de Harvey Colchado en el actual Parlamento. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Por Redacción EC

El excongresista y expresidente de la Comisión de Inteligencia del Parlamento José Cueto reveló que dicho grupo de trabajo elaboró un informe sobre presuntas irregularidades detectadas en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), unidad de la Policía Nacional que estuvo al mando del coronel PNP Harvey Colchado, actual diputado por Ahora Nación.

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