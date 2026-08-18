El excongresista y expresidente de la Comisión de Inteligencia del Parlamento José Cueto reveló que dicho grupo de trabajo elaboró un informe sobre presuntas irregularidades detectadas en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), unidad de la Policía Nacional que estuvo al mando del coronel PNP Harvey Colchado, actual diputado por Ahora Nación.

Durante una entrevista en el podcast Siempre a las 8, con Milagros Leiva, Cueto cuestionó además la presencia de Colchado en el actual Parlamento. Al ser consultado sobre qué le parecía que el exjefe de la DIVIAC sea hoy diputado, respondió: “Terrible”.

Según explicó, la Comisión de Inteligencia realizó una labor de fiscalización sobre el sistema de inteligencia y encontró información que, a su criterio, debía ser investigada por el Ministerio Público.

“La DIVIAC no era parte del sistema de inteligencia y actuó con fondos del sistema de inteligencia y no debió hacerlo. Varios cientos millones. (Lo que hicieron con ese dinero) está en el informe”, afirmó.

Cueto precisó que la comisión parlamentaria no tenía facultades para realizar una investigación en los mismos términos que una comisión investigadora, pero que sí podía fiscalizar el uso de los recursos y el funcionamiento de los organismos vinculados al sistema de inteligencia.

“La comisión de inteligencia no es una comisión investigadora, fiscalizamos, y en esa fiscalización encontramos cosas que las derivamos en su momento a la fiscalía”, señaló.

El exparlamentario también sostuvo que la DIVIAC llegó a desplegar presencia en distintas partes del país. “La DIVIAC en su momento llegó a tener satélites en todo el Perú como si fuera una mini policía. Estaba formalmente establecida pero mal establecida, eso ya lo ha corregido el general Óscar Arriola, entiendo”, manifestó.

Durante la entrevista, Cueto fue consultado sobre una de las presuntas irregularidades que habría sido incluida en el informe: el supuesto desvío de recursos destinados a colaboradores e informantes que no existirían.

“Hay la suposición de que sí, pero debe confirmarse”, respondió el excongresista, quien remarcó que corresponde a las autoridades competentes corroborar esa información.

Asimismo, se refirió a la versión sobre un supuesto pago a periodistas con recursos de la unidad policial para filtrar información.

“Tenemos unas declaraciones que hablan de eso, para filtrar información. Todo eso está en el informe que se ha enviado a la fiscalía, ellos tienen que corroborar esa información y vamos a ver cuánto tiempo se demoran”, indicó.

Enfatizó que la Comisión de Inteligencia decidió remitir la documentación al Ministerio Público porque la determinación de eventuales responsabilidades penales no correspondía al grupo parlamentario.

“Producto de la fiscalización que hicimos al sistema encontramos que esto tenía que investigarse. No nos correspondía a nosotros pero toda la data que hemos recopilado se decidió enviar a la fiscalía”, sostuvo.