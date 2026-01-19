El congresista José Cueto (Honor y Democracia) señaló que el presidente José Jerí es una “desilusión total” tras las nuevas revelaciones de las reuniones que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang, debido a su falta de transparencia y lo atribuyó a que aún “no se ha dado cuenta del cargo que tiene”.

En declaraciones a los periodistas, señaló que un presidente de la república debe cuidarse y si va a sostener reuniones, debe llevarlas a cabo en Palacio, en la oficina, en su despacho, siempre de manera transparente.

No obstante, Cueto Aservi adelantó que si aparecen pruebas graves, José Jerí tendría que dar un paso al costado y esto originaría que el Congreso elija una nueva Mesa Directiva en una sesión extraordinaria.

“Nosotros como bancada no hemos tomado una decisión al respecto, no nos han preguntado tampoco, es verdad. Lo vamos a pensar en bancada para tomar una decisión. [Si aparecen más pruebas contundentes y graves] tendría dar un paso al costado el señor Jerí, sería bueno que lo haga él solo. El tema es que caería toda la Mesa Directiva, tendríamos que tener una sesión extraordinaria para escoger una nueva”, expresó a los periodistas.

Por su parte, el congresista José Balcázar (Perú Libre) indicó que evalúa firmar la moción de vacancia que promueve su compañero de bancada, Segundo Montalvo, y que es al Parlamento al que le corresponde definir la situación de Jerí Oré.

“Omitió declarar en su momento. Aquí lo que corresponde es al Parlamento, en los últimos tramos que le queda de este mandato, para que por lo menos garantice la transparencia en elecciones limpias y alejada de todo tipo de colusión, lo que no ocurriría si es que mantenemos una omisión cómplice. Estoy estudiando la posibilidad de firmar esa moción”, aseveró.

A su vez, Montalvo calificó de “imperdonable” lo ocurrido con el mandatario y dijo que su permanencia en el cargo es “insostenible”, con lo cual espera alcanzar las firmas necesarias en los próximos días para presentar formalmente la moción de vacancia.

“Imagínese tener a un presidente de la república encapuchado a altas horas de la noche. En ningún país del mundo se ha visto esa postura de un presidente que aparece encapuchado. Es algo imperdonable, insostenible que el presidente Jerí, presunto delincuente, esté conduciendo los destinos de la patria”, refirió a Canal N.

“Vamos a pasar del 20% de los 130, 26 firmas para presentarlo por mesa de partes. Aquí el día de hoy se van a conseguir las firmas”, agregó el parlamentario perulibrista.

Quien mostró su respaldo a la moción para censurar a José Jerí es la legisladora Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular), quien anunció que el proceso de recolección de firmas ya se inició.

“¡José Jerí NO debe estar un día más en el cargo! Al ser presidente del Congreso encargado de la Presidencia de la República, lo que corresponde es CENSURARLO. Por ello estamos recolectando firmas para presentar una moción para exigir su censura inmediata. El Perú no puede seguir en manos de los mismos que mienten, encubren y gobiernan de espaldas a la ciudadanía”, escribió en la red social “X”.

El caso

Como se recuerda, nuevas imágenes difundidas el último domingo por “Cuarto Poder” revelan que el mandatario volvió a encontrarse con Yang el martes 6 de enero, esta vez en el Centro de Lima, dentro de una tienda del empresario.

El registro en video muestra a Jerí ingresando alrededor de las 6 p.m. a la tienda “Market Capón”. En las imágenes se le observa subir al segundo piso acompañado por Yang.

A diferencia de la cita en San Borja -a la que acudió encapuchado-, en esta ocasión el presidente utilizó lentes oscuros. Durante su permanencia en el local también se le ve hablando por teléfono.

Según informó “Cuarto Poder”, el establecimiento había sido clausurado por la Municipalidad de Lima ese mismo día por operar con un giro distinto al autorizado.

El mandatario evitó responder a los requerimientos del programa periodístico, que el último viernes le solicitó precisar cuántas reuniones ha sostenido con Yang fuera de la agenda oficial. Sin embargo, “Punto Final”, que también difundió las imágenes, informó que Palacio de Gobierno aseguró que José Jerí acudió al local para comprar caramelos chinos.