La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) detalló que al momento de la agresión que sufrió por parte del ahora primer ministro Guido Bellido —antes de que este asuma como tal y se instale el Parlamento— hubo otras personas presentes, entre ellas, el actual vocero de la bancada Somos Perú-Partido Morado, José Jerí.

Chirinos narró a RPP que los hechos ocurrieron cuando fue ante los miembros de la Junta Preparatoria a solicitar una oficina para su despacho. “Le digo: ‘por favor, quisiera que me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdame’. Y Bellido me dijo: ‘¿qué te preocupas de eso? Anda cásate’. Yo le dije: ‘¿perdón?’ Yo ya he sido soltera, casada, divorciada, ahora soy viuda’. Y me dijo: ‘entonces, ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, señaló.

Chirinos precisó que, aquel día, se dirigió a los miembros de la Junta Preparatoria junto a Jerí. Este, en diálogo con El Comercio, aseguró que el hecho sí ocurrió, mas no recordó las palabras exactas. “No recuerdo el detalle de qué es lo que dijo, pero fueron desatinados en ese momento. Lo tomé como una broma de mal gusto”, aseveró.

Según acotó, Chirinos se molestó, incomodó y aceleró un diálogo con el congresista Jaime Quito, quien también estuvo en el lugar como presidente de la junta. “Todos nos miramos en señal de sorpresa. La congresista Chirinos continuó con el tema por el cual fuimos y ahí nos retiramos”, agregó. De acuerdo a la legisladora, también estuvo el parlamentario Enrique Wong (Podemos Perú).

“Que haya ofrecido una disculpa expresa, no lo recuerdo. Pero sí algún gesto, como diciendo: cometí un exabrupto. Lo propio hubiera sido que en forma expresa hubiera ofrecido las disculpas del caso”, dijo también Jerí sobre la reacción de Bellido. Aunque consideró que el hoy primer ministro tuvo “desatinados comentarios”, expresó que cree que no hubo mala intención.

Pese al testimonio de Jerí, Guido Bellido ha negado los hechos a través de un mensaje en Twitter: “…Suscita extrañeza y preocupación las declaraciones de una congresista en una radio local. Estos señalamientos, además de falsos, son dolosamente difamatorios hacia mi persona y no ayudan al clima de diálogo que desde la PCM queremos generar para trabajar en unidad”.

Consultado al respecto por RPP, Quito dijo no recordar el suceso. “Soy sincero, no recuerdo. Lo que vi es que estaban bromeando entre los congresistas ahí y a mí me venían a presionar por las oficinas”, manifestó.

Condena

La denuncia pública de Patricia Chirinos contra Guido Bellido ha generado indignación, rechazo y condena desde distintos actores y sectores. La bancada de Avanza País, a la que pertenece Chirinos, reiteró su exhortación al presidente Pedro Castillo para “separar del Consejo de Ministros a todos aquellos ministros que son cuestionados por la población por estar inmersos en investigaciones y denuncias por sus vínculos con organizaciones terroristas, y que además demuestran su desprecio por la dignidad de las mujeres”.

La Asociación Civil Transparencia calificó de “muy grave” la denuncia hecha por Chirinos y exhortó al Parlamento a investigar lo ocurrido a la brevedad. En igual tenor se expresaron las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer Manuela Ramos y Flora Tristán.

Entre otras reacciones, el legislador de Somos Perú-Partido Morado, Edward Málaga Trillo consideró que la Comisión de Ética debería instalarse para abordar el caso. “Nuestra solidaridad con la colega Patricia Chirinos frente a la inaceptable agresión sufrida. Esperamos un inmediato y enérgico pronunciamiento de rechazo por parte de la Presidencia y de la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”, indicó la bancada de Fuerza Popular en un comunicado.

En tanto, la exministra de la Mujer Ana Jara calificó de “inaceptable” lo acaecido.” No hay forma de defender un comentario así, de agresión contra una mujer. Aquí no hay derechas ni izquierdas, aquí hay la defensa de Derechos Humanos y la violencia contra la mujer lo vulnera. Esta problemática está internalizada en mucha gente y hay que eliminarla”, refirió.

