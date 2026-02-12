Escuchar
Empresarios chinos tensan la situación de José Jerí en el Congreso: las posturas que asumieron ante Fiscalización
Congreso

Empresarios chinos tensan la situación de José Jerí en el Congreso: las posturas que asumieron ante Fiscalización

APP y Podemos: ¿Qué viene ahora frente al pleno extraordinario y las mociones que piden la salida de José Jerí?
Congreso

APP y Podemos: ¿Qué viene ahora frente al pleno extraordinario y las mociones que piden la salida de José Jerí?

José Jerí: ¿Qué diligencias realizan las Fiscalías de la Nación y Anticorrupción en el caso de las visitas al despacho presidencial?
Política

José Jerí: ¿Qué diligencias realizan las Fiscalías de la Nación y Anticorrupción en el caso de las visitas al despacho presidencial?

Empresario chino Ji Wu Xiaodong se presentó de manera virtual ante el Congreso para que explique vínculos con José Jerí
Congreso

Empresario chino Ji Wu Xiaodong se presentó de manera virtual ante el Congreso para que explique vínculos con José Jerí