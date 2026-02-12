APP y Podemos: ¿Qué viene ahora frente al pleno extraordinario y las mociones que piden la salida de José Jerí?

Tras idas y vueltas, las bancadas de Alianza para el Progreso y Podemos Perú anunciaron su decisión de adherirse a la convocatoria del pleno extraordinario que busca debatir las mociones de censura en contra del jefe de Estado, José Jerí, en su condición de presidente de la Mesa Directiva.

Con el reciente respaldo de ambas agrupaciones, el número de adhesiones ascendería a 86, una cifra que supera las 78 requeridas o, en otras palabras, las tres quintas partes del número legal de congresistas, según el artículo 50 del Reglamento del Congreso.

No obstante, al cierre de este informe, se registraron 74 firmas digitalizadas. Los últimos en sumarse fueron los congresistas Lady Camones, Luis Picón, Magaly Ruiz, Elva Julón y Alejandro Soto, de APP.

También se adhirieron Heidy Juárez, José Luna Gálvez, Edgar Tello, Guido Bellido y Digna Calle, de Podemos. Germán Tacuri, de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, firmó solo porque su agrupación lo hizo días atrás. José Balcázar, de Perú Libre, se sumó.

Bancadas Firmas en el oficio Proyección JPP-VDP-BM 8 7 Renovación Popular 11 11 Bloque Democrático Popular 5 5 Honor y Democracia 4 4 Acción Popular 7 7 Avanza País 6 6 Perú Libre 6 6 Bancada Socialista 5 5 APP 8 17 Podemos 8 11 No Agrupados 6 6 Total 74 85

Al cierre de esta edición, fuentes de Alianza para el Progreso indicaron que los 9 congresistas que no firmaron la convocatoria no se decidían por el respaldo al oficio.

—Siguientes pasos—

Ahora bien, ¿cuáles serán los siguientes pasos? De contar o superar las firmas requeridas, el pedido se formaliza y se envía al presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, quien deberá convocar a sesión plenaria en un plazo de 15 días siguientes a la recepción de la solicitud.

De no aceptarlo, indefectiblemente la convocatoria será realizada por uno de los vicepresidentes, según su orden. Y, en el peor de los casos, el oficial mayor del Parlamento lo haría.

Por lo pronto, fuentes internas de la Mesa Directiva indicaron a El Comercio que Fernando Rospigliosi no tiene intenciones de convocar a una sesión plenaria porque considera que la censura no es viable y, además, porque el Hemiciclo de Sesiones y el Hemiciclo Raúl Porras Barnechea se encuentran en remodelación.

“Nadie le cambia de opinión a Rospigliosi, así sea la presidenta del partido”, nos comentaron.

—Votaciones congeladas—

El martes, en horas de la noche, un mensaje de WhatsApp enviado a nuestra redacción dio aviso de que la reunión de la tarde de ese día de Alianza para el Progreso tuvo lugar y tuvo un solo punto de agenda: la postura sobre el pleno extraordinario para la salida de Jerí.

En esa cita, que había sido convocada con días de anticipación, estuvieron presentes varios legisladores y su vocero, Eduardo Salhuana. La reunión duró más de cuatro horas, a puertas cerradas. Cuando se abordó el asunto, la mayoría de legisladores votó a favor sin dudar; menos la legisladora Nelcy Heidinger, quien -según nuestras fuentes-habría votado en abstención. La llamamos, pero al cierre de esta edición no contestó.

Con ese resultado en sus manos, Salhuana informó vía telefónica a César Acuña sobre la votación, quien respondió, sin contratiempos, que “paren todo”, por lo menos hasta el día siguiente, es decir, este miércoles.

“La votación quedó en stand by”, nos dijeron.

Acuña buscaba reunirse con los integrantes de su bancada y someter el asunto a una nueva votación.

Coincidentemente, casi por la noche, un comunicado enviado a las redacciones dio aviso de que Acuña Peralta no tendría actividades el miércoles, sino recién el jueves. Se presume que sería para reunirse con su agrupación.

“Se informa que para mañana 11 de febrero no hay actividades del candidato César Acuña. Es decir, solo se tendrán actividades internas de planeamiento y estrategia”, indicaron.

Pero algo más curioso ocurrió el miércoles por la mañana. Fuentes de este Diario afirmaron que, cuando Acuña escuchó a José Luna Gálvez, candidato presidencial y líder de Podemos Perú, decir que iba a plegarse al pleno extraordinario, se le vio incómodo y dio una nueva directiva: que anuncien la decisión de apoyar el pleno.

“No se quería quedar atrás, porque es un juego político entre los candidatos a la Presidencia”, manifestaron.

Antes del mediodía, la congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, informó que APP iba a plegarse al oficio.

“Me he comunicado con el vocero, el congresista Eduardo Salhuana, y él indica que debe estar ya en este momento sacando el comunicado por el cual la bancada de APP se suma al pedido para la realización de un pleno extraordinario”, refirió.

—Podemos Perú—

Al inicio, la bancada de Podemos no quería plegarse a las firmas porque, a la interna, decían que era darle crédito a Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, debido a que Esdras Medina, de ese partido, es quien está impulsando la convocatoria para el pleno extraordinario.

Sin embargo, esta semana cambió de opinión y decidió plegarse. Uno de los factores que inclinó la balanza fue la legisladora Heidy Juárez, quien habría ofrecido su apoyo a la legisladora Norma Yarrow a cambio de contar con su respaldo en una moción de censura que impulsa Podemos en contra de la ministra de Economía, Denisse Miralles.

Aparentemente, esta versión terminó confirmándose debido a que Juárez fue una de las últimas legisladoras en firmar dicho documento.

El peso de ambas bancadas era importante en este asunto, tal como lo informó este Diario días atrás.

Ahora bien, la pelota está en la cancha del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien decidirá si se convoca o no a un pleno parlamentario para debatir la moción de censura.

—Análisis—

Este Diario consultó con expertos sobre si era viable impulsar una censura en lugar de una moción de vacancia contra el presidente de la República por las reuniones con el empresario chino y otros escándalos que actualmente afronta.

Al respecto, César Delgado Guembes, experto en temas congresales, consideró que una moción de censura no es viable debido a que José Jerí cometió las aparentes inconductas cuando era presidente de la República.

“Congresista sí es, presidente del Congreso también, pero mientras ocupa el cargo de presidente de la República los otros cargos están con licencia oficial”, dijo.

De otro lado, el experto afirmó que una vacancia sí podría proceder.

Al ser consultado sobre si durante el eventual pleno extraordinario se podría debatir una moción de vacancia, respondió que no, porque la sesión solo aborda el tema de la convocatoria.

A su turno, José Elice, exoficial mayor del Parlamento, indicó que una censura no procede debido a que Jerí es presidente de la República y no tiene el cargo de titular del Congreso.

“Si el presidente de la República en ejercicio es a su vez presidente del Congreso, habría un problema porque no habría separación de poderes”, indicó.

Preguntado sobre si se podría introducir la moción de vacancia que impulsa José Luna Gálvez en el debate de la censura, respondió que sí.

“Lo podrían debatir como cuestión de orden y, si reúnen los 87 votos necesarios, se podría validar. Pero no vas a encontrar una regla sobre este punto en el Reglamento del Congreso. Es una interpretación o una salida sin quebrar el reglamento”, manifestó.