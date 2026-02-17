Fiscalización aprueba informe contra Jerí: así fue la votación marcada por ausencias, licencias y oposición

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó un informe preliminar que concluye la existencia de indicios razonables de que las reuniones no registradas del presidente José Jerí con empresarios chinos buscaron favorecer intereses privados. La decisión se adoptó el lunes 16, en la antesala del debate en el pleno de siete mociones de censura contra el mandatario.

El acuerdo se tomó con ocho votos a favor y dos en contra. Estos últimos de las congresistas Elizabeth Medina Hermosilla y Ana Zegarra Saboya, ambas de Somos Perú, el partido de Jerí.

ASÍ FUE LA VOTACIÓN:

CONGRESISTA BANCADA A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCIÓN Elvis Vergara Acción Popular X Juan Carlos Mori Acción Popular X Carlos Zeballos Bloque Democrático X Ariana Orué Podemos Perú X Pasión Dávila Bancada Socialista X Jorge Marticorena Alianza para el Progreso X Jorge Luis Flores Ancachi Alianza para el Progreso X Segundo Montalvo Perú Libre X Elizabeth Medina Hermosilla Somos Perú X Ana Zegarra Saboya Somos Perú X TOTAL 8 2 0

No participaron de la sesión las congresistas Norma Yarrow (Renovación Popular) y Elizabeth Taipe (Perú Libre), ambas con licencia.

Tampoco estuvieron presentes los miembros titulares de Fuerza Popular en la comisión: Magally Santisteban, Ángel Ventura y David Jiménez. El último domingo, la lideresa y candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, adelantó que su agrupación no respaldará una eventual censura o vacancia del presidente, y aseguró que hay sectores “que buscan desestabilizar al país por cálculo político”.

En la sesión de la comisión tampoco participó el legislador Ilich López (Acción Popular), tercer vicepresidente del Congreso, quien ha defendido públicamente a Jerí.

En la mira

El documento aprobado señala que hay indicios de presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal, cohecho, entre otros.

Además, identifica indicios de una “vulneración sistemática del principio de transparencia” por la realización de reuniones extraoficiales del presidente con empresarios de origen chino.

Tres hechos concentran la atención de la comisión: la reunión del 26 de diciembre en un chifa en San Borja entre Jerí y el empresario Zhihua Yang; la visita del mandatario, el 6 de enero, al establecimiento “Market Capón”, ubicado en el jirón Paruro, en el Cercado de Lima —local que ese mismo día fue clausurado temporalmente por la Municipalidad de Lima por operar con un giro comercial distinto al autorizado—; y los ingresos de los empresarios Ji Wu Xiaodong y Zhihua Yang a Palacio de Gobierno.

Para la comisión, la repetición de encuentros fuera del circuito formal configura un patrón de conducta que apunta a la elusión deliberada de los mecanismos de control. El informe destaca que el derecho de la ciudadanía a conocer con quién se reúne el presidente no es un formalismo: estas interacciones pueden incidir en decisiones que afectan la economía, la política exterior y el bienestar público.

Acuerdo

También con ocho votos a favor y dos en contra, el grupo de trabajo aprobó solicitar al pleno del Congreso facultades de comisión investigadora por 60 días. Esta herramienta permitiría, entre otras diligencias, levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de los implicados, así como solicitar que un citado sea conducido por la fuerza pública si no comparece o se resiste a entregar documentos necesarios para la investigación.

El presidente de la comisión, Elvis Vergara (Acción Popular), destacó que las facultades son indispensables para indagar presuntos actos de corrupción e irregularidades supuestamente destinadas a favorecer a determinados grupos económicos o intereses particulares.

Las facultades de comisión investigadora serán solicitadas mediante una moción de orden del día.

Sospechas

Para la comisión, las indagaciones preliminares revelan “indicios razonables de una presunta red dedicada a obtener favorecimiento económico por parte del Estado a favor del ciudadano Zhihua Yang”.

El informe aprobado agrega que la correlación temporal entre la visita del presidente Jerí a “Market Capón” y la posterior emisión de una resolución de Indecopi “genera sospechas de un presunto tráfico de influencias”, aun cuando la entidad haya defendido el carácter técnico de su actuación.

La comisión considera que la secuencia temporal —visita presidencial, clausura y rápida reapertura— amerita un escrutinio reforzado para descartar presiones indebidas.

Recientemente ante la comisión, el secretario general del Despacho Presidencial, Roberto Villanueva Haro, sostuvo que “no existió omisión alguna” en la agenda oficial, una afirmación que la comisión consideró incompatible con la evidencia de reuniones fuera de Palacio.

Además, la comisión advirtió “posibles inconsistencias y contradicciones” en las versiones del mandatario y del empresario Ji Wu Xiaodong. Mientras el presidente sostuvo que Wu Xiaodong “no habla español”, el ciudadano chino declaró ante el grupo de trabajo que sí domina el idioma y que incluso actúa como traductor.

La comisión también cuestiona cómo Ji Wu Xiaodong pudo ingresar a Palacio de Gobierno sin que se activaran los filtros de alerta, pese a registrar una orden de detención preliminar. La semana pasada, el empresario chino declaró ante el grupo de trabajo que dicha medida no se encontraba vigente al momento de su visita.

Por último, el informe recomienda profundizar las indagaciones sobre el proyecto Hidroeléctrica Pachachaca II, en Apurímac, con el fin de descartar que haya sido utilizado como objeto de negociación en el marco de las reuniones extraoficiales.