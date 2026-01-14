La Comisión de Fiscalización del Congreso debatirá en su próxima sesión extraordinaria diversos pedidos para citar al presidente José Jerí, a fin de que brinde explicaciones por la reunión no registrada con un empresario chino el pasado 26 de diciembre.

Así lo informó su titular, Elvis Vergara (Acción Popular), quien indicó que a la mayor brevedad posible se convocará a dicha sesión, a fin de recibir la versión de Jerí Oré respecto a la cita que sostuvo con Zhihua Yang en San Borja.

“Esta presidencia va a convocar a una próxima sesión extraordinaria para poder debatir y votar los pedidos de invitación que se han realizado respecto a la presencia del presidente de la república en el pleno de esta comisión”, expresó.

“Vamos a convocarlo en los próximos días a la brevedad”, agregó Vergara, quien remarcó que su grupo de trabajo no dejará de cumplir “estrictamente” con su labor de fiscalización y aclaró que la misma no tiene fines electorales.

Detalló que su despacho recibió dos pedidos por escrito para que se cite a José Jerí, pero como ingresaron posteriormente a la aprobación de la agenda, no pudieron ser incluidos en la sesión de este miércoles 14 de enero.

Durante el debate el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) sugirió que Jerí Oré acuda al pleno del Parlamento a dar sus descargos y que sea la representación nacional quien defina su situación. No obstante, respaldó una eventual vacancia presidencial.

Por su parte, la legisladora Ana Zegarra (Somos Perú) pidió evitar un “aprovechamiento” de este hecho para “desestabilizar al Gobierno” e insistió en seguir el procedimiento parlamentario en el tema.

El caso

Como se recuerda, el mandatario José Jerí utilizó el ‘cofre’ presidencial para una reunión no registrada con el empresario chino Zhihua Yang en San Borja, que se dio el pasado 26 de diciembre, y cuya agenda se desconoce, según reveló “Punto Final”.

El mandatario llegó al lugar ese día a las 10:18 p.m. a bordo del ‘cofre’ presidencial, de placa EGK-267. Lucía una capucha que prácticamente le cubría el rostro y estaba acompañado de su personal de seguridad.

Según el dominical, la reunión se llevó a cabo en un edificio ubicado en la cuadra 19 de la avenida San Luis, en San Borja, donde se encuentra el domicilio fiscal de las empresas de Zhihua Yang.

En dicho lugar funciona la empresa Tengda Cerámica SAC, que contrató los servicios de Nicanor Boluarte en mayo del 2023 y enero del 2024. El hermano de la vacada expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) dijo que su contrato fue por la titulación del terreno en Ica.

Zhihua Yang también es gerente general de Hidroeléctrica América SAC, que tiene una concesión en Apurímac, así como de Construcciones Capón SAC, dedicada al rubro de la construcción; y de América Capón SAC, todas ellas con domicilio fiscal en el mismo inmueble. Esta última compañía también contrató los servicios de Nicanor Boluarte en octubre del 2023.

Se defiende

José Jerí minimizó la reunión no oficial señalando que él es un mandatario diferente que “está en constante movimiento”, pero reconoció que cometió un error porque su accionar puede ser comparado con Pedro Castillo y las citas que sostenía en el inmueble ubicado en el pasaje Sarratea.

“Es cierto, admito el error que no fue en una hora adecuada porque tenemos el tufillo de un expresidente. Ese es el error que admito”, comentó ante la prensa este miércoles para luego insistir en que no debería ser comparado con lo que ocurría en Sarratea.

“Son cosas distintas. Lo cierto es que no soy Pedro Castillo ni soy profesor. Soy abogado, sé las leyes, lo que debo hacer y no debo hacer. Vuelvo a decir públicamente que admito el error que no fue adecuado porque se puede haber comparado como se está comparando con esa situación, pero quienes me conocen saben mi dinámica de interactuar en la calle, de estar todo tiempo afuera”, reiteró.

Reiteró que la reunión ocurrió en un local y que no fue registrada porque no está trabajando solo en su despacho.

“Soy un presidente que está en la calle, que va a comprar sus cosas, que come en el chifa, en la pollería (...) Cuando voy a comprar a Tottus no voy a registrar que voy a comprar a Tottus”, exclamó.