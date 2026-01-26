En una breve sesión, la Comisión de Fiscalización del Congreso acordó este lunes 26 de enero citar a dos ministros para que respondan por las reuniones fuera de la agenda oficial que mantuvo el presidente, José Jerí, con el empresario chino Zhihua Yang. Sin embargo, no definió la fecha de la convocatoria.

Se trata de los ministros del Interior, Vicente Tiburcio; y de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo. El primero participó en el encuentro entre Jerí y Yang, en el chifa propiedad del empresario chino, el 26 de diciembre último.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó citar a los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo De La Cruz, para que respondan por el chifagate. Aún no precisan la fecha en irán los dos representantes del Ejecutivo. @Politica_ECpe — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) January 26, 2026

En el caso del titular de Energía y Minas, se espera que brinde información sobre la concesión del proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca 2 otorgada a favor de a empresa Hidroelectrica América S.A.C. propiedad de Zhihua Yang.

En tanto, tal como anunció El Comercio, la Fiscalía de la Nación realiza una investigación preliminar contra Jerí por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias.

En su sesión anterior, la Comisión de Fiscalización citó al presidente José Jerí para que declare sobre sus vínculos con el mencionado empresario. Durante su comparecencia, el mandatario reconoció haber cometido un “error de forma” por la manera encapuchada en la que ingresó a los establecimientos, aunque negó haber incurrido en actos de corrupción o haber solicitado favores.

Jerí sostuvo ante los parlamentarios que las reuniones fueron de carácter amical y servían para coordinar festejos por el día de la amistad Perú-China. Sin embargo, sus respuestas sobre la compra de caramelos y cuadros en locales clausurados generaron dudas entre los miembros del grupo investigador, quienes cuestionaron la falta de transparencia en la gestión de la agenda presidencial.



