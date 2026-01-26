En una breve sesión, la Comisión de Fiscalización del Congreso acordó este lunes 26 de enero citar a dos ministros para que respondan por las reuniones fuera de la agenda oficial que mantuvo el presidente, José Jerí, con el empresario chino Zhihua Yang. Sin embargo, no definió la fecha de la convocatoria.
Se trata de los ministros del Interior, Vicente Tiburcio; y de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo. El primero participó en el encuentro entre Jerí y Yang, en el chifa propiedad del empresario chino, el 26 de diciembre último.
Newsletter Mientras Tanto
LEE: José Jerí: Empresario chino niega haber solicitado algún favor al presidente durante reuniones
En el caso del titular de Energía y Minas, se espera que brinde información sobre la concesión del proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca 2 otorgada a favor de a empresa Hidroelectrica América S.A.C. propiedad de Zhihua Yang.
En tanto, tal como anunció El Comercio, la Fiscalía de la Nación realiza una investigación preliminar contra Jerí por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias.
LEE: José Jerí ante el Congreso: nuevas versiones, regalos y el pulso político en la Comisión de Fiscalización
En su sesión anterior, la Comisión de Fiscalización citó al presidente José Jerí para que declare sobre sus vínculos con el mencionado empresario. Durante su comparecencia, el mandatario reconoció haber cometido un “error de forma” por la manera encapuchada en la que ingresó a los establecimientos, aunque negó haber incurrido en actos de corrupción o haber solicitado favores.
Jerí sostuvo ante los parlamentarios que las reuniones fueron de carácter amical y servían para coordinar festejos por el día de la amistad Perú-China. Sin embargo, sus respuestas sobre la compra de caramelos y cuadros en locales clausurados generaron dudas entre los miembros del grupo investigador, quienes cuestionaron la falta de transparencia en la gestión de la agenda presidencial.
TE PUEDE INTERESAR
- Fernando Rospigliosi sobre informe contra Zhihua Yang: “Voy a pedir que se priorice”
- Ministro de Justicia, Walter Martínez: “El gabinete se mantiene firme y trabajando unidos”
- José Jerí sobre convocatoria de marchas para el 28 de enero: “No me preocupa, es parte de la libertad de expresión”
- José Jerí dice que llamó a su jefa de prensa desde negocio de empresario chino: Este y otros detalles de su conferencia
- José Jerí: Las inconsistencias y contradicciones sobre sus reuniones con empresario chino
Contenido sugerido
Contenido GEC