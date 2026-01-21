Congresistas de diversas bancadas firmaron y presentaron dos mociones de censura que se había anunciado días atrás contra el presidente de la República, José Jerí, para removerlo del cargo como titular de la Mesa Directiva del Poder Legislativo que asumió el mandato por sucesión constitucional.

La primera moción presentada formalmente cuenta con 20 firmas de legisladores de las bancadas Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, Bancada Socialista, Acción Popular, Avanza País y Perú Libre, así como tres no agrupados.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Se cumplió el requisito exigido, cumplimos con presentar la moción. Un presidente reiteradamente mentiroso que tiene reuniones escondidas y al parecer negociazos con empresarios no merece estar más en el cargo. Ahora vamos a ver si el fujimorismo y la derecha lo blinda como hicieron todo el tiempo con Dina Boluarte”, informó Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, en su cuenta de X.

#MocionCensura presentado. Se cumplió el requisito exigido, cumplimos con presentar la moción. Un presidente reiteradamente mentiroso que tiene reuniones escondidas y al parecer negociazos con empresarios no merece estar más en el cargo. Ahora vamos a ver si el fujimorismo y la… pic.twitter.com/pgaQuO5so5 — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) January 21, 2026

El documento explica que su principal justificación para censurar a Jerí Oré como presidente del Parlamento son los reportajes emitidos estos últimos días que lo ubican en reuniones clandestinas con empresarios chino como Zhihua Yang tanto el 26 de diciembre del 2025 como el 6 de enero en un chifa y en Market Capón respectivamente, ambos negocios de Yang.

Moción de censura contra José Jerí como presidente del Congreso.

"El actuar del presidente en funciones Jose Jerí ofende la magistratura de los dos cargos que actualmente ostenta y genera todo tipo de alarmas sobre los arreglos bajo la mesa que habría venido realizando", indica la moción que advierte una vulneración a la probidad, transparencia e idoneidad para la función pública.

También se explica en el texto que según el artículo 115 de la Constitución, José Jerí solo ha asumido funciones de presidente de la República por el cargo que ostenta a la cabeza del Congreso, además de resaltar que la Constitución no indica en ningún lugar que en estos casos quien asume la jefatura de Estado deja de ser legislador, por lo que corresponde la figura de la censura como presidente del Congreso y no una vacancia presidencial.

La segunda moción, que ingresó minutos después, también cuenta con 20 firmas de algunos legisladores. Algunos de ellos también suscribieron la primera moción. En este caso, los que firmaron son miembros de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista, Acción Popular, Perú Libre y Avanza País, además de dos no agrupados.

Los motivos y explicaciones para plantear esta segunda moción son similares a la primera, al considerar que la conducta de José Jerí con una reiteración de reuniones no oficiales sin registros institucionales y falta de explicaciones oportunas y transparentes, lo que ha contribuido a un “deterioro significativo de la confianza ciudadana en el Parlamento, comprometiendo su autoridad moral para ejercer el control político sobre los demás poderes del Estado”.