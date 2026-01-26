Congresistas de izquierda completaron las firmas necesarias para presentar una moción de vacancia contra el presidente José Jerí por las reuniones no registradas que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan de San Borja y de Market Capón, además de ser proveedor del Estado.

La moción -que ingresó la mañana del lunes al portal de El Congreso- es impulsada por Segundo Montalvo (Perú Libre), con el apoyo de sus colegas de su partido, así como de las bancadas Socialista, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, Bloque Democrático Popular y Edwin Martínez de Acción Popular.

En la moción se alega que Jerí Oré ha pretendido “engañar o sorprender a los transeúntes usando una capucha para evitar que le pidan muchas fotos”, lo que habría generado “reclamo” y “rechazo” en la población.

Los legisladores firmantes también consideran que el gobierno de José Jerí no tiene una política pública para enfrentar la inseguridad ciudadana en el sector transportes y otros, y que las cifras de extorsión y sicariato se han incrementado.

También cuestionan que la administración de Jerí Oré haya emitido el Decreto de Urgencia 010-2025 para la reorganización patrimonial de Petro-Perú, que estará a cargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Señalaron que las transferencias financieras por S/240 millones del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y otros S/144 millones a ProInversión serían “irregulares”, ya que se trata de fondos intangibles por ley para su asignación.

Refieren que los U$S 2,200 millones de patrimonio neto que registró Petro-Perú al tercer trimestre del 2025 demostrarían que la empresa estatal no se encuentra en una situación de insolvencia estructural, con lo cual enfatizaron que la privatización promovida por el Decreto de Urgencia 010-2025 no constituye una “solución técnica”, sino una “salida equivocada”.

“Por todo lo expuesto, advertimos enfáticamente que lo que pretende el gobierno del Presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, es realizar una indebida gestión de los recursos financieros del país, en una coyuntura de un continuo estado de emergencia, donde su objetivo debe ser adoptar medidas para enfrentar la inseguridad y la defensa de la población ante el desborde de la criminalidad a nivel nacional, únicamente para priorizar a través de un decreto de urgencia, la transferencia de recursos financieros carentes de fundamentación técnico y jurídica, a ello se agrava los hechos de la visita y reunión clandestina con el empresario chino Zhihua Yang, el último 26 de diciembre de 2025, todos estos hechos configuran de manera concreta una incapacidad moral para gobernar nuestro país”, subrayaron.

La moción de vacancia está firmada por congresistas de izquierda como Wilson Quispe, Hamlet Echevarría, Roberto Sánchez, Víctor Cutipa, Lucinda Vásquez y Elías Varas (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial); Ruth Luque, Sigrid Bazán, Susel Paredes y Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular).

Asimismo, Flavio Cruz, María Agüero, José Balcázar, Isaac Mita, María Taipe, Segundo Montalvo, Américo Gonza y Waldemar Cerrón (Perú Libre); Jaime Quito, Silvana Robles, Pasión Dávila, Alfredo Pariona y Álex Flores (Bancada Socialista).

Del mismo modo, los parlamentarios Edwin Martínez (Acción Popular); Kira Alcarraz y Edward Málaga (ambos no agrupados).