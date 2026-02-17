Congresistas se pronuncian tras aprobación de censura contra José Jerí

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Con 75 votos, Congreso censura al presidente y convoca a elegir reemplazo. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

El pleno del Congreso de la República aprobó este lunes la censura contra el presidente José Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. Tras la votación, diversos legisladores se pronunciaron sobre la decisión adoptada en la sesión extraordinaria.

