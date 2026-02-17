Congresistas se pronuncian tras aprobación de censura contra José Jerí

El pleno del Congreso de la República aprobó este lunes la censura contra el presidente José Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. Tras la votación, diversos legisladores se pronunciaron sobre la decisión adoptada en la sesión extraordinaria.

El presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, informó que la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo y convocó para mañana a las 18:00 horas la sesión destinada a elegir al nuevo titular del Congreso, quien asumirá la Presidencia de la República. Precisó además que el plazo para la presentación de candidaturas vence hoy a las 18:00 horas.

Desde el Bloque Democrático, la congresista Susel Paredes señaló que la censura era “insostenible” y sostuvo que la elección del sucesor dependerá de las propuestas que presenten las bancadas.

“Muy bien que se haya aprobado la censura de Jerí. Una persona con esos antecedentes éticos y judiciales no puede seguir siendo presidente, una persona que se reúne con proveedores del Estado. Era insostenible eso. [Quién lo sucederá] dependerá de lo que propongan cada una de las bancadas”, dijo a TV Perú.

En la misma línea, el legislador de Somos Perú, Héctor Valer, afirmó que el debate fue “democrático y respetuoso” y señaló que el presidente se mantiene en funciones hasta que el acuerdo del Congreso sea publicado en el diario oficial El Peruano.

“Hubo un debate muy interesante, democrático y respetuoso del Congreso de la República y que ha devuelto la dignidad que faltaba en Palacio de Gobierno. La conducta reprochable y dolosa del señor presidente de la República, que hasta ahora sigue en funciones, tenía que ser superado con una nueva elección que se producirá el día de mañana. […] El señor José Enrique Jerí Oré sigue en funciones hasta que se publique [en el diario El Peruano] el acuerdo que ha tomado el Congreso de la República”, dijo ante la prensa.

Por su parte, la congresista Sigrid Bazán manifestó que su bancada rechazó la encargatura de Jerí y expresó su posición frente a los nombres que se evalúan para asumir la Presidencia del Parlamento.

“ No queremos repetir esa historia, sabemos que hoy se están voceando candidatos dentro del Congreso que también tienen investigaciones pendientes, creemos que eso es inaceptable. Llevar al país a la inestabilidad es, en realidad, apostar por otras candidaturas que lo que están haciendo es repetir el modelo de un congresista de baja legitimidad, investigado, en fin. Creemos que la ciudadanía merece una transición distinta para lo que se viene a las elecciones del 12 de abril”, mencionó.

La censura se produce en medio del proceso para las elecciones generales previstas para abril. La sucesión presidencial se concretará una vez que el Congreso elija a su nuevo titular y se formalice la decisión adoptada por el pleno.

VIDEO RECOMENDADO

Los abogados penalistas Wilber Medina y Benji Espinoza analizaron la situación del presidente de la República, José Jerí, a puertas del pleno extraordinario donde se debatirá la moción de censura en su contra. Asimismo, señalaron que el mandatario podrá responder sobre los cuestionamientos en su contra después del 28 de julio.

SOBRE EL AUTOR