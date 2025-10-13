Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

“Guerreros somistas” en el Congreso: 22 actuales y exmilitantes de Somos Perú accedieron a cargos durante gestión de José Jerí
Durante la breve gestión de José Jerí al frente de la Mesa Directiva (27 de julio a 9 de octubre), al menos 22 actuales y exmilitantes del partido Somos Perú ingresaron a trabajar al Congreso o asumieron nuevos cargos dentro del Legislativo. El hoy presidente interino de la República es a su vez secretario general de la agrupación y su máximo dirigente, solo por detrás de su presidenta, Patricia Li.

