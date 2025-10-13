“Guerreros somistas” en el Congreso: 22 actuales y exmilitantes de Somos Perú accedieron a cargos durante gestión de José Jerí

Los cargos van desde jefaturas de áreas claves -como reportó este Diario en un informe previo- hasta puestos intermedios y de menor remuneración, a los que han accedido distintos “guerreros somistas”, nombre con el que Patricia Li suele referirse a los más dedicados integrantes del partido. Para José Jerí, la máxima dirigenta de SP guarda el calificativo de “hijo”, como lo demostró en el post donde saludó su juramentación como presidente

Esta cifra fue detectada por El Comercio a partir de la revisión de la lista del personal contratado desde el 27 de julio, día en que José Jerí fue elegido presidente del Congreso para el periodo 2025-2026. Ese documento fue entregado por el Congreso a través de un pedido de acceso a la información, ya que -hasta el cierre de esta nota- el Poder Legislativo no actualiza su relación de personal en su portal público de Transparencia desde julio.

También se revisó el listado de jefaturas del Congreso y las resoluciones de nombramientos firmados por la Oficialía Mayor desde ese mismo día. De todo ello se evidencia que 17 personas actualmente afiliadas y otras cinco exafiliadas a la agrupación, en la que José Jerí es secretario general, asumieron cargos en el Parlamento. Del total, más del 50% (12 de 22) no cuenta con título registrado en Sunedu.

Los vinculados a Somos Perú que accedieron a cargos en el Congreso durante gestión de José Jerí

Entre los actuales ‘somistas’ hay al menos cuatro que son dirigentes o lo fueron hasta hace poco, así como excandidatos; mientras que al menos tres de los exmilitantes en la lista renunciaron a su afiliación poco antes de ingresar a trabajar al Parlamento (ver anotaciones). Una de ellos lo hizo el mismo día, según se desprende de la información entregada por el propio Congreso y del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones.

La mayoría de estas contrataciones figuran como nuevas en el Congreso, pero hay algunas excepciones.

Mario Fernández, exsecretario general de SP y hoy secretario nacional de doctrina, ha tenido distintos puestos en el Congreso desde el 2020, casi siempre ligados a su partido. Como tal, fue jefe del Centro de Estudios Constitucionales hasta pasar a ser jefe de la Dirección General de Administración (DGA) bajo la gestión de José Jerí. Se trata de una de los cargos más importantes y mejor remunerados de todo el aparato parlamentario.

José Jerí junto a Patricia Li, presidenta de Somos Perú, y Mario Fernández, alto dirigente del partido a quien su gestión nombró como director general de Administración del Congreso. Foto: Presidencia / Jhonel Rodriguez Robles

Coincidentemente, varias de las contrataciones en esta lista se hicieron en áreas y oficinas que pertenecen a la DGA: el jefe del Área de Programación y Gestión de Adquisiciones, seis auxiliares en el Área de Administración de Edificios, y un auxiliar y un técnico en el Departamento de Servicios Generales.

Este último puesto fue para Luis Tordoya Suca, exsecretario nacional de Juventudes de Somos Perú.

En tanto, uno de los auxiliares en Administración de Edificios es José Angulo, exregidor y excandidato municipal de SP en el Rímac, a quien Patricia Li ha presentado en fotos en su cuenta de Facebook como secretario general de su partido en ese distrito. Tordoya y Angulo están entre los militantes a los que la presidenta de SP se refiere como sus “guerreros somistas” y que suelen participar en actividades proselitistas con el logo del corazón.

Sandra Gutiérrez también es militante, secretaria Nacional de Organización, excandidata a alcaldesa de Surquillo y “guerrera somista”. Ella pasó de ser ‘profesional’ en el mismo Centro de Estudios Constitucionales del Congreso a ser jefa del Centro de Modalidades Formativas en la gestión de SP al frente de la Mesa Directiva. Se trata del puesto anteriormente ocupado por Yesenia Lozano, la ‘hija política’ de César Acuña, en la gestión previa de APP.

Sandra Gutiérrez, Mario Fernández y Patricia Li en un reciente evento partidoario de Somos Perú, cuando los dos primeros ya era jefes en áreas del Congreso. Foto: Facebook Patricia Li

A esa área también ingresaron a trabajar otras dos integrantes de Somos Perú: como ‘profesional’ entró Nancy Díaz, la secretaria de Economía del partido, quien antes fue técnica en el despacho de la legisladora Ana Zegarra, actual vocera de la bancada de SP; y como técnica entró Pamela Romaña, excandidata a regidora por Surquillo. Ambas también están entre las llamadas “guerreras somistas” en las publicaciones de Patricia Li y Somos Perú, que incluyen fotos con la presidenta del partido.

En la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, la gestión de José Jerí dio por concluida la jefatura del abogado Ángel Delgado y le encargó el puesto a Carlos Price, militante de SP desde el 2010 con experiencia en cargos similares a nivel municipal.

Tal como reportó este Diario en un informe previo, el abogado fue inicialmente nombrado como jefe del Área de Asesoría Jurídica del Congreso, una de las dos áreas que conforman la Oficina Legal y Constitucional. La otra es el Área de Defensa de las Leyes, donde ha sido nombrada como jefa la abogada somista Jeannett Bertrán, exasesora de la Comisión de Descentralización del Congreso cuando esta era presidida por la legisladora Ana Zegarra. Antes, ocupó distintos cargos ligados al Congreso y otras áreas del estado.

Bertrán, presentada como especialista en gestión pública, dictó el pasado 30 de septiembre una ponencia sobre el rol de las comisiones parlamentarias para los militantes de Somos Perú. Esta fue presentada por Sandra Gutiérrez, la mencionada jefa del Centro de Modalidades Formativas, en su calidad de secretaria de organización de SP.

Otras contrataciones son en áreas que dependen la Presidencia de la Mesa Directiva, como la Procuraduría y la Oficina de Imagen Institucional. En la primera fue contratado como técnico el abogado Juan Mamani Murrieta, militante y excandidato de SP a la alcaldía de Tambopata (Madre de Dios), quien antes trabajó como técnico de la Presidencia de la Mesa Directiva durante la gestión de Eduardo Salhuana.

En la Oficina de Imagen fue contratado Alexander Reyes, candidato de SP a regidor por Lima en el 2022, quien no cuenta con título registrado en Sunedu, pero consignó para su postulación haber concluido estudios técnicos en periodismo deportivo.

El resto de contrataciones fueron en la Oficina de Seguridad (un auxiliar y un técnico), en el Grupo Funcional de Registro y Control de Personal (un auxiliar y un técnico) y en el Centro de Estudios Constitucionales (un técnico). Este último es Iván Moscoso Carrasco, bachiller en Ciencia Política y otro de los integrantes del partido a los que Patricia Li se refiere, afectuosamente, como “guerreros somistas”.

Este Diario buscó desde el último jueves, a través del personal de prensa de Somos Perú, la versión de Jose Jerí Jerí y de la dirigencia del partido sobre el número de militantes que entraron al Congreso durante la gestión ‘somista’. Si bien las preguntas fueron recibidas, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

En una comunicación previa para el informbre sobre los jefes de área ligados a su partido, Jerí negó que las contrataciones ligadas a SP sean un “copamiento”. “Las designaciones se dan siempre y cuando cumplan con los requisitos”, dijo aquella vez. “Quiero dejar en claro que el partido no tiene ninguna injerencia, las decisiones las tomo yo como presidente del Congreso”.

Entre los trabajadores que accedieron a cargos en el Servicio Parlamentario durante la gestión de José Jerí también hay militantes de otros partidos con representación en el Congreso, aunque en mucho menor número que los de SP. Estos incluyen a tres militantes Acción Popular, tres de Avanza País, dos de APP, dos de Fuerza Popular y dos Podemos Perú.