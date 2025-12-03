El Congreso de la República aprobó dar autorización al presidente de la República, José Jerí, para que viaje a Ecuador el 12 de diciembre en una actividad oficial para participar en un encuentro con su homólogo, Daniel Noboa, y participar en un Gabinete Binacional.

La solicitud que había enviado el Gobierno fue aprobada este miércoles 3 de diciembre en el pleno con 81 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Votaron a favor y en bloque las bancadas Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Avanza País y Somos Perú (partido al cual pertenece José Jerí).

#CongresoInforma | El Pleno del Congreso aprobó autorizar al señor presidente de la república, @josejeriore, salir del territorio nacional el 12 de diciembre con el objetivo de participar en el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador. pic.twitter.com/XvsSH6Iyu1 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 3, 2025

Las bancadas que tuvieron votos divididos fueron Podemos Perú, Perú Libre, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, Acción Popular y Honor y Democracia. Los votos en contra fueron de la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular.

Según informó el Gobierno en su solicitud al Parlamento, la invitación fue extendida el 8 de noviembre por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa Azín, para una reunión que reúne a ambos jefes de Estado junto a sus ministros.

El enfoque de este encuentro será tratar temas importantes para ambas naciones como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, el desarrollo e integración de la zona fronteriza, comercio, turismo, energía, defensa y la gestión de recursos hídricos compartidos.

Debido a la ausencia de vicepresidentes, el Ejecutivo precisa que la ley le permite despachar de manera virtual durante su estadía en el extranjero. Según el oficio, esta gestión remota (como ocurrió durante el gobierno de Dina Boluarte) se efectuará mediante tecnologías digitales bajo mecanismos certificados de seguridad y autenticación.