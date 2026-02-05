La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó al empresario Zhihua Yang para que brinde su versión sobre las reuniones no oficiales que habría sostenido con el presidente de la República, José Jerí, en la que participaron también otros personajes.

Mediante la Carta N.° 039-2025-2026-CFC-CR, firmada por el presidente de la comisión, Elvis Vergara, se convocó a Yang a una sesión extraordinaria programada para el miércoles 11 de febrero de 2026, a las 2:00 p.m., en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso.

“La finalidad de esta invitación es para conocer la versión de primera fuente sobre los hechos propalados a través de los medios de prensa a consecuencia de una reunión informal entre el presidente de la República con ciudadanos dedicados a la actividad empresarial, la cual viene siendo objeto de indagación por esta comisión parlamentaria”, señala la carta.

En la misiva se indica que los temas a tratar serán:

1. Informe desde cuándo y en qué contexto conoce al presidente José Jerí.

2. Informe cuál es el rol empresarial en la promoción de inversiones o proyectos de concesión con el Estado peruano.

3. De acuerdo con los medios de prensa, se han detallado reuniones no oficiales entre el presidente José Jerí y su persona. Sobre el particular: ¿Por qué se eligieron un lugar de tipo informal para tratar asuntos de interés público?

4. Informe si estas reuniones fueron gestionadas a través de canales oficiales o por invitación directa; asimismo, nos diga, cual de las partes asumió los gastos del consumo de esas reuniones.

5. Informe sobre el objetivo principal de las reuniones y puntos de agenda tratados.

6. Informe si otros funcionarios del Estado participaron de la reunión del 26 de diciembre de 2025, en la avenida San Luis, distrito de San Borja.

7. Informe si existió algún interés particular por parte del presidente de la República José Enrique Jerí Oré, en alguno de los rubros que usted desarrolla su actividad empresarial.

8. Informe si llegaron a llegaron a redactar documentos de los compromisos asumidos, como resultado de las reuniones.

9. ¿Cuál es el grado de relación entre usted y el empresario Ji Wu Xiaodong?