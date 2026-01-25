El Congreso de la República inicia este lunes 26 de enero su semana de representación, que se extenderá hasta el viernes 30, en medio de pedidos de censura contra el presidente José Jerí por sus reuniones no registradas con empresarios chinos.

Como se recuerda, los congresistas Edward Málaga (no agrupado) y Edwin Martínez (Acción Popular), y la bancada de Renovación Popular han presentado tres mociones de censura más en contra del mandatario.

En total, suman seis los pedidos para destituir al jefe de Estado, a raíz de sus reuniones no registradas con el empresario de origen chino Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado.

La primera moción presentada formalmente cuenta con 20 firmas de legisladores de las bancadas Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, Bancada Socialista, Acción Popular, Avanza País y Perú Libre, así como tres no agrupados.

La segunda moción, que ingresó minutos después, también cuenta con 20 firmas de algunos legisladores. Algunos de ellos también suscribieron la primera moción. En este caso, los que firmaron son miembros de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista, Acción Popular, Perú Libre y Avanza País, además de dos no agrupados.

A las 2:35 p.m. del 22 de enero, ingresó a mesa de partes del Parlamento la tercera moción de censura contra Jerí Oré, firmada por 21 parlamentarios de agrupaciones políticas similares y por los mismos hechos.

Los únicos congresistas que no han firmado ninguna de las mociones de censura contra Jerí son de Alianza para el Progreso, Somos Perú y Fuerza Popular. El fujimorismo, por medio de un comunicado, señaló que no apoyará la destitución del presidente.

Incluso su candidata presidencial, Keiko Fujimori, justificó la decisión que adoptó su partido y bancada porque en este momento se necesita un “poquito de madurez” a 11 semanas de las elecciones generales del 12 de abril.

Además, este Diario reveló que el informe final de la comisión investigadoras del Congreso sobre los contratos de empresas constructoras en el país describió a Zhihua Yang como parte de un “engranaje facilitador” de las empresas chinas investigadas.

Más contradicciones

Jerí Oré se presentó el último miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para aclarar las reuniones no registradas que sostuvo con Yang, donde admitió hechos que no había revelado y reconoció haber recibido obsequios.

José Jerí admitió dos visitas adicionales al chifa del empresario. Según dijo, acudió el 3 y el 9 de diciembre pasado, fechas que se suman a la ya conocida visita del 26 de diciembre, realizada de noche, encapuchado y sin registro oficial.

A esas visitas se suma la reunión del 6 de enero en un local comercial del Centro de Lima, también de propiedad de Yang, que fue grabada en video y que se realizó horas después de que el establecimiento fuese clausurado por la Municipalidad de Lima.