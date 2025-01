Han pasado ya casi dos semanas desde que se hizo pública una denuncia por presunta violación sexual que involucra al parlamentario José Jerí (Somos Perú).

Desde entonces, la Comisión de Ética del Congreso todavía no decide si iniciará una indagación disciplinaria por este caso, mientras que la investigación fiscal, si bien está dentro del plazo de ley, aún no registra avances significativos.

El caso involucra a José Jerí y un amigo suyo, el empresario Marco Antonio Cardoza Hurtado. Ambos fueron denunciados por una mujer de 31 años, quien asegura que ambos habrían participado en la agresión sexual hacia ella, el pasado 29 de diciembre.

Investigación de la fiscalía suprema a José Jerí

La denuncia fue presentada ante la fiscalía por la agraviada el pasado 30 de diciembre. Sin embargo, el caso recién se hizo público el 8 de enero a partir de un reportaje del portal Epicentro.

Al día siguiente, José Jerí envió un oficio al presidente de la Comisión de Ética, Alex Paredes (Bloque Magisterial), para solicitarle que inicie “de oficio la investigación correspondiente”. Pese a ello, esa indagación aún no comienza.

Ese mismo día, José Jerí dio una conferencia de prensa en el Congreso para negar ser responsable de los hechos y asegurar que colaborará con todas las investigaciones.

“Yo no he sido la persona que ha cometido ese acto. Los elementos que puedo aportar y que los testigos aportarán en su momento, y las mismas declaraciones de la denunciante, tendrán una lógica y un pronunciamiento. en el cual se va comprobado tanto por prueba biológica, tanto por declaración de testigos y otros elementos, que mi persona no ha sido”, afirmó.

Recién el último jueves, Alex Paredes fue cuestionado por la prensa en el Congreso respecto a cuándo se vería el caso. Indicó que será en la semana que está por iniciar, pero no precisó la hora o el día de la cita.

La Comisión de Ética es presidida por Alex Paredes, del Bloque Magisterial. (Foto: Congreso) / Victor Vasquez

“Le hemos requerido que nos haga un informe de los hechos que públicamente se han conocido (...) Estamos pensando en una sesión extraordinaria la próxima (esta) semana”, afirmó el ex Perú Libre.

Alex Paredes es de la bancada del Bloque Magisterial, pero está afiliado al partido Somos Perú, agrupación a la que también pertenece José Jerí (aunque con militancia suspendida a raíz de este caso).

Al respecto, Alex Paredes manifestó que “no tendría problema” en inhibirse del caso para evitar malas interpretaciones.

Fuentes parlamentarias indicaron que fue precisamente José Jerí el enlace para que Alex Paredes y otros miembros de esa bancada se afilien el año pasado a Somos Perú; pero que, desde entonces, la relación entre ellos y el partido se enfrió.

Congresista Alex Paredes. (Foto: Mario Zapata Nieto @photo.gec)

De vuelta en su despacho

Luego de que el caso se hizo público, según revisó El Comercio, José Jerí pasó varios días sin registrar reuniones ni difundir actividades ligadas a su función parlamentaria. Los siete trabajadores que integran su despacho también registraron visitas en ese lapso.

No obstante, el último viernes, José Jerí recibió en su despacho a representantes de grupos animalistas; mientras que delegados de sindicatos estatales tuvieron una reunión registrada a nombre de su asesor principal.

No hubo fotos de esos encuentros en las cuentas oficiales del legislador. Allí, su última publicación es del 8 de enero: un comunicado en respuesta a la difusión de la denuncia que lo involucra.

Los registros de visitas del Congreso da cuenta también de la cercanía que alguna vez tuvieron José Jerí y su hoy coinvestigado Marco Cardoza.

Marco Cardoza, investigado junto a José Jerí por una denuncia de violación

El empresario comenzó a acudir al Congreso para una serie de reuniones con Javier Arce, parlamentario andino y exministro de Agricultura del gobierno de Pedro Castillo. Fueron una decena de reuniones entre ambos entre agosto y diciembre del 2021.

Sin embargo para iniciar del 2022, sus visitas tuvieron una nuevo protagonista: José Jerí. Fue cuatro veces a su despacho entre enero y febrero de ese año.

Sus encuentro en el Parlamento se reanudaron en septiembre del 2024, cuando Cardoza acudió como invitado del legislador a una ceremonia por el aniversario de Somos Perú; y en noviembre del 2024, cuando fue invitado nuevamente por él a una ceremonia de ‘reconocimiento empresarial’.

El empresario también registra reuniones con Javier Arce, parlamentario andino y exministro castillista (Foto: @midagriperu)

Este Diario pudo conocer que el partido Somos Perú, que suspendió la militancia del legislador tras conocerse la denuncia, no dará más declaraciones sobre el tema o tomará medidas adicionales hasta que concluyan las investigaciones.

En tanto, el vocero de la bancada, Héctor Valer, dijo que está a favor de que se le inicie una investigación en la Comisión de Ética.

“Creo que sí, para acelerar las cosas. Él ha manifestado que no tiene nada que ver, nosotros auguramos que salga cuantos antes de este problema”, dijo.

Fuentes de El Comercio indicaron que, en la interna del partido, las explicaciones dadas por José Jerí son consideradas satisfactorias; pero que a pese de ello, no harán una defensa pública del legislador.

Héctor Valer, vocero de la bancada de Somos Perú. (Foto: Congreso)

Aún no declara

Si bien las pesquisas por ese caso iniciaron en la fiscalía de Huaral, fueron asumidas luego por la Fiscalía Suprema de Famil, que dirige el fiscal supremo Juan Carlos Villena. Esto debido a que involucra a un alto funcionario, al margen de que en este caso, su antejuicio (inmunidad) no lo alcanza.

El Comercio consultó al Ministerio Público por el estado de la investigación preliminar, que tiene un plazo de 90 días. Sin embargo, no hubo respuestas por la reserva del caso.

Tampoco se ha dado a conocer si se ha pedido alguna medida para asegurar el sometimiento de los investigados. Actualmente, solo podría pedirse un impedimento de salida del país. Una detención preliminar está descartada por la ley del propio Legislativo que eliminó esa figura y por la negativa del gobierno a promulgar su restitución.

La investigación a José Jerí está a cargo del fiscal supremo Juan Carlos Villena, ex fiscal de la Nación. Foto: Congreso.

No obstante, fuentes de este Diario indicaron que José Jerí y Marco Cardoza aún no tienen fecha para rendir sus testimonios ante el despacho de Juan Carlos Villena. Sí se ha avanzado con otras diligencias, como tomar declaraciones de testigos.

Las fuentes añadieron que la declaración de la denunciante ante la Cámara Gesell ya ha sido programada, pero aún no se realiza. El Ministerio Público también tenía previsto, como parte de estas pesquisas, realizar pericias.

Si bien el plazo de la indagación preliminar es de 90 días, la fiscalía podría darla por cerrada antes de ese plazo si considera que hay los elementos necesarios y avanzar a una investigación preparatoria.