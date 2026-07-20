José Jerí recibió Medalla de Honor en grado de Gran Cruz por su gestión al frente del Congreso. (Foto: Andina)
José Jerí recibió Medalla de Honor en grado de Gran Cruz por su gestión al frente del Congreso. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El expresidente del Congreso y expresidente interino de la República, José Jerí, aseguró que respaldará al gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori, y dejó abierta la posibilidad de incorporarse a la nueva administración si recibe una propuesta.

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