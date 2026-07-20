El expresidente del Congreso y expresidente interino de la República, José Jerí, aseguró que respaldará al gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori, y dejó abierta la posibilidad de incorporarse a la nueva administración si recibe una propuesta.

En entrevista con el programa dominical Panorama, sostuvo que confía en el trabajo que realizará la próxima mandataria y afirmó que continuará contribuyendo desde el ámbito que le corresponda.

“Estoy convencido del buen trabajo que va a hacer la presidenta Fujimori y sé que tiene un equipo que está convocando líderes de diversas tiendas. Yo, desde mi trinchera en la que me corresponde estar, seguiré apoyando, empujando el coche, pero no necesariamente estando ahí. Si me ofrecieran un cargo en un ministerio o tal vez en alguna dirección del Estado, tendría que evaluarlo”, manifestó el exparlamentario.

Durante la entrevista, Jerí también se refirió a la condecoración que recibió recientemente por parte del Congreso, ceremonia que generó críticas debido a los cuestionamientos que marcaron el final de su gestión.

Cabe recordar que el exlegislador fue censurado como presidente interino de la República tras revelarse reuniones no registradas con un empresario chino proveedor del Estado y otros hechos que motivaron su salida del cargo.

Frente a esos cuestionamientos, el excongresista defendió el homenaje recibido y sostuvo que la distinción responde a una práctica institucional aplicada a todos los expresidentes del Parlamento.

“He sido presidente del Congreso. Así hubiera sido un día, cuatro meses o finalmente todo el período, el hecho de haber sido presidente del Congreso corresponde. Es un detalle que se tiene con los expresidentes del Congreso. Todos los presidentes de todas las épocas lo han tenido, hayan caído bien o hayan caído mal, hayan sido cuestionados o no. Si quieren les puedo mandar una réplica de la medalla, pero que me lo digan en vez de estar cuestionándome públicamente”, afirmó.

Jerí también atribuyó las críticas por la condecoración a motivaciones personales. “Vuelvo a decir: la envidia. Y si la envidia fuera delito, no habría cárcel que tenga tanta capacidad para albergarlos. Seguramente ellos habrán querido ser presidentes del Congreso en algún momento o haber sido congresistas. En nuestro país prima el celo, prima la envidia y ante eso no se puede hacer mucho”, declaró aunque no mencionó nombres a quiénes iban dirigidos sus comentarios.

Respecto de la ceremonia, el expresidente del Congreso negó que esta se hubiera organizado de forma improvisada o con carácter reservado.

Según explicó, la actividad fue coordinada durante varios meses y las limitaciones obedecieron a las obras de remodelación que aún se realizan en el Palacio Legislativo.

Añadió que aceptó esas condiciones porque deseaba que el actual titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, encabezara el acto de entrega de la medalla.