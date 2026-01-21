José Jerí se presenta ante la Comisión de Fiscalización del Congreso | Sigue aquí las últimas noticias
La solicitud de Jerí coincide con la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
El único punto en agenda para la sesión es la presentación de José Jerí para declarar y aclarar los reportajes periodísticos que lo involucran “en atención al oficio” que remitió pidiendo que sea citado.
Después de que el mandatario enviara por escrito un pedido formal para presentarse ante esa mesa parlamentaria, la comisión hizo su convocatoria oficial para su décima sesión extraordinaria para el 21 de enero, a las 2 de la tarde, en modalidad semipresencial.
El presidente José Jerí acudirá el miércoles 21 de enero a la Comisión de Fiscalización del Congreso para dar a conocer su versión sobre las reuniones no registradas y fuera de Palacio de Gobierno con el empresario chino Zhihua Yang.
