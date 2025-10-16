Presidente José Jerí se pronunció en el Congreso sobre protestas del 15 de octubre
"Seguiremos trabajando en ese sentido, pero vamos a redoblar aún más esos esfuerzos para acabar, mitigar, a los extorsionadores, a los sicarios y a todo delincuente que quiera alterar la tranquilidad de nuestra población".
"Nosotros como gobierno de unidad, de diálogo y de reconciliación nacional, continuaremos trabajando para acabar con la inseguridad ciudadana, que es el principal problema el día de hoy".
El presidente José Jerí indica también que se ha solicitado a la mesa directiva del Congreso facultades legislativas para legislar, principalmente, en temas de seguridad ciudadana.
"Estoy de acuerdo con que las personas, los ciudadanos, se manifiesten, y nosotros como Estado garantizamos ello. Pero, por favor, seamos responsables. No permitamos que un grupo minúsculo pretenda imponer agendas distintas a una expresión ciudadana legítima de inconformidad".
"Vivimos en épocas complicadas para nuestro país, pero es deber de las autoridades ser responsables, buscar el diálogo para encontrar la unidad de nuestro país en estos momentos complicados".
"Ese grupo buscaba generar caos, producto de ello, tenemos este fallecimiento que se da fuera del área donde se desarrollaba principalmente la movilización ciudadana. Será explicada con detalle por el ministro del Interior", añade Jerí.
"Un grupo reducido de personas quería generar caos (durante las protestas)", dice el mandatario.
El jefe del Estado inició su pronunciamiento expresando su pesar por la muerte de un manifestante en las protestas del 15 de octubre.
Inicia la conferencia de prensa del presidente José Jerí en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso.
Se espera que dentro de un momento se brinde un pronunciamiento del Ejecutivo desde el Hall de los Pasos Perdidos, en el Congreso. Todo apunta a que la reunión que se tuvo con José Jerí ya terminó.
El presidente Jerí llegó al Parlamento acompañado por el titular de la PCM, Ernesto Álvarez, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. Todos ellos participan en una reunión con el primer vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi. No hay certeza sobre si se hablará ante el pleno, pero en el hemiciclo se han acomodado seis asientos.
Por ahora, solo se ha confirmado ante el pleno que está citado el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. Por los escaños acomodados, podrían ser hasta seis los ministros que se presenten.
El pleno estuvo dirigido por Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, mientras que Fernando Rospigliosi participaba en la mesa de trabajo.
El mandatario acudió al Palacio Legislativo cuando el pleno programado para este 16 de octubre había pasado a un receso y mientras que, en paralelo, se realizaba una mesa de trabajo sobre seguridad ciudadana.
El presidente José Jerí acude este jueves al Congreso junto a varios ministros horas después de las protestas que dejaron como saldo un muerto y decenas de heridos.
De esta manera, el presidente José Jerí culminó su pronunciamiento en el Hall de los Pasos Perdidos del Parlamento.