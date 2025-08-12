El Ministerio Público archivó la investigación preparatoria contra el presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), por el presunto delito de violación sexual en la modalidad de violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir.

La decisión fue adoptada por la Fiscalía Suprema de Familia, que dispuso remitir los actuados a la Fiscalía Provincial Penal de Canta, a fin de que prosiga la indagación contra Marco Antonio Cardoza Hurtado, otro investigado por este hecho.

Resolución de la Fiscalía Suprema de Familia sobre José Jerí.

Según reveló el portal “Epicentro TV en enero pasado, una mujer de 31 años denunció haber sido violada sexualmente en estado de inconsciencia y sindica como uno de los dos sospechosos del ataque a Jerí Oré.

El caso

La mujer declaró ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral que los hechos ocurrieron el pasado 29 de diciembre en una casa de campo que el congresista y un grupo de amigos rentaron en Canta, ciudad ubicada al norte de Lima.

Relató que el viaje a Canta lo hizo en compañía de un tío político suyo, Marco Antonio Cardoza Hurtado, y del chofer Luis Alfredo Vega Heredia, con “fines de recreación”, “previa coordinación” con su amigo, Jerí Oré.

“Habiendo llegado a casa del congresista Jerí a las 08:30 horas, siendo recibidos por él mismo y dos amigos que se presentaron como Arturo y Daniza; luego de desayunar y conversar, el congresista Jerí Oré, con quien [me une] amistad desde hace varios meses, invitó dos botellas de pisco que empezaron a beber en copitas de vidrio”, relató.

Tras acabarse las botellas, el congresista “sacó otras dos botellas de pisco más”, pero ella ya no se sentía bien y optó por no seguir bebiendo. Según Jerí, ella se recostó en uno de los asientos reclinables frente a la piscina.

“Desde ese momento ya no recuerdo nada hasta después de varias horas en que, todavía somnolienta, me percaté que estaba echada sobre una cama, dentro de un cuarto”, manifestó.

Al despertar, vio a un hombre salir de la habitación en la que estaba, pero no pudo reconocerlo. “Más tarde desperté, aún aturdida, y me di cuenta que estaba desnuda y al costado de mi ropa estaba el bividí del congresista José Enrique Jerí Oré”, detalló.

“No podía recordar bien; al ir al baño para hacer mis necesidades sentí mis partes íntimas adoloridas, percatándose que había sido abusada sexualmente cuando me encontraba completamente embriagada”, agregó en el acta fiscal a la que accedió “Epicentro TV”.

La denunciante dijo sospechar de su pariente, Marco Antonio Cardoza Hurtado, y del congresista. “En varias oportunidades”, según su declaración, José Jerí la habría pretendido “amorosamente”.