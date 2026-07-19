José Jerí recibió la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz durante una ceremonia privada en el Congreso. (Foto: X)
José Jerí recibió la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz durante una ceremonia privada en el Congreso. (Foto: X)
Por Redacción EC

El exmandatario José Jerí (2025-2026) justificó la condecoración que recibió del Congreso de la República en su calidad de expresidente de ese poder del Estado, pese a los cuestionamientos, porque consideró que la “merece”.

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