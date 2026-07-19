El exmandatario José Jerí (2025-2026) justificó la condecoración que recibió del Congreso de la República en su calidad de expresidente de ese poder del Estado, pese a los cuestionamientos, porque consideró que la “merece”.

En declaraciones al programa “Panorama”, Jerí Oré afirmó que la condecoración “nunca fue de la noche a la mañana”, sino que tomó más o menos dos meses y medio, y solo estaba pendiente la fecha de entrega.

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En ese sentido, enfatizó que le correspondía dicha condecoración por haber presidido el Parlamento “así hubiera sido un día, cuatro meses o finalmente todo el periodo”.

Al ser consultado sobre si merecía dicho reconocimiento, José Jerí señaló: “Claro que sí”. También reveló que le pidió al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), que se hiciera antes del 28 de julio.

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“A mí me hubiera encantado tal vez que sea un evento o una actividad mucho más grande, como correspondía, pero había una situación. Como sabemos, todavía el Congreso está en refaccionamiento, no está al 100%, están terminando y la prioridad yo entendí”, señaló.

“Yo acepté ello, porque quería que fuese Fernando Rospigliosi que me entregue primero la develación de la placa y lo que correspondería. En este caso, era la medalla”, agregó.

Jerí Oré también remarcó que el tema de su vacancia por sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang es un “tema superado” del cual le quedaron “lecciones aprendidas”.

“Más allá de eso, es un tema superado. Hay lecciones aprendidas y cosas que quedarán pendientes, pero ha sido unos últimos años, 23, 24, 25 y 26 bastante intensos, de aprendizaje exponencial, de cosas buenas que se han hecho, de cosas mejores que pudieron haberse hecho y de errores que no se deben cometer también”, acotó.