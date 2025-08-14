El presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), justificó que se mantenga la virtualidad en este poder del Estado, y que en la sesión del pleno de este jueves, a pesar de ser obligatoriamente presencial, solo tuviera un quorum de poco más de 60 legisladores presentes.

“Estamos en transición rumbo a la bicameralidad y eso implica que, como están viendo, hay varios espacios que usualmente son usados por congresistas que no van a poder usar, y retornar plenamente a la presencialidad evitaría que podamos sesionar de forma constante”, señaló ante la prensa.

“No es un pretexto, y no voy a permitir por nada del mundo que en mi gestión se hable de cosas que no son ciertas. Lo que defiendo es que (la virtualidad) es necesaria para poder continuar con las labores”, agregó cuando se le cuestionó que estuviera buscando explicaciones para justificar la ausencia de congresistas.

Jerí reiteró que hay que saber “entender y comprender la labor parlamentaria” y dijo que seguramente los congresistas ausentes con licencia tuvieron sus propios motivos para no acudir al pleno.

Luego, insistió en la necesidad de sesionar de manera semipresencial ante los trabajos que se están realizando en el Palacio Legislativo.

“Tenemos espacios que están entrando en mantenimiento, y hemos visto que sobre ello aplicar la virtualidad al 100% es un poco complicado. Lo que estamos haciendo es optimizar de la mejor manera la participación de los congresistas”, concluyó.