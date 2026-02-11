Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: @CesarAcunaP / X)
(Foto: @CesarAcunaP / X)
Por Redacción EC

La bancada de Alianza para el Progreso apoyará con sus firmas la realización de un pleno extraordinario para debatir las mociones contra el presidente José Jerí por sus reuniones no registradas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, anunció la legisladora Lady Camones.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

José Jerí: Las idas y vueltas en APP sobre la convocatoria a un pleno extraordinario
Política

José Jerí: Las idas y vueltas en APP sobre la convocatoria a un pleno extraordinario

APP apoyará con sus firmas pleno extraordinario para debatir mociones contra José Jerí, anuncia Lady Camones
Congreso

APP apoyará con sus firmas pleno extraordinario para debatir mociones contra José Jerí, anuncia Lady Camones

José Jerí: ¿Qué diligencias realizan las Fiscalías de la Nación y Anticorrupción en el caso de las visitas al despacho presidencial?
Política

José Jerí: ¿Qué diligencias realizan las Fiscalías de la Nación y Anticorrupción en el caso de las visitas al despacho presidencial?

Caso ‘Mochasueldos’: Subcomisión blinda a Katy Ugarte y archiva denuncia fiscal por presunto recorte de sueldos
Congreso

Caso ‘Mochasueldos’: Subcomisión blinda a Katy Ugarte y archiva denuncia fiscal por presunto recorte de sueldos