APP apoyará con sus firmas pleno extraordinario para debatir mociones contra José Jerí, anuncia Lady Camones

La bancada de Alianza para el Progreso apoyará con sus firmas la realización de un pleno extraordinario para debatir las mociones contra el presidente José Jerí por sus reuniones no registradas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, anunció la legisladora Lady Camones.

“Me he comunicado con el vocero, el congresista Eduardo Salhuana, y él indica que debe estar ya en este momento sacando el comunicado por el cual la bancada de APP se suma al pedido para la realización de un pleno extraordinario”, expresó.

En declaraciones a los periodistas luego de la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Camones informó que en las próximas horas APP emitirá un comunicado respaldando dicho pleno, luego de una reunión del martes 10.

“Toda la bancada (...), el partido ya expresó su posición, nosotros ayer hemos tenido nuestra reunión y se ha aprobado respaldar este pedido de pleno extraordinario”, agregó.

Camones Soriano señaló que el único punto de agenda del pleno extraordinario es la votación de las mociones de censura contra Jerí Oré y que se trata de un procedimiento establecido en el reglamento del Congreso.

“Lo que se está pidiendo es un pleno para que tenga como agenda única la votación para una censura, eso es lo que está respaldando ahorita APP. Este es un procedimiento parlamentario establecido, el cual nosotros tenemos que respetar, y corresponde escuchar las respuestas que tengan a bien formularle los congresistas al presidente sobre estos presuntos actos de corrupción”, subrayó.

Un informe de este Diario reveló que hasta el momento, 64 legisladores se han mostrado a favor de convocar a una sesión plenaria para evaluar una eventual censura contra José Jerí, en su condición de presidente del Congreso.

De ellos, 62 ya han firmado de manera digital la solicitud, mientras que Kelly Portalatino (Perú Libre) y Darwin Espinoza (Podemos Perú) confirmaron a El Comercio que durante esta semana digitalizarán sus rúbricas.

Con esta cifra, solo faltaría el apoyo de 14 parlamentarios para que el pleno pueda analizar las siete mociones de censura formuladas por distintas bancadas contra el jefe del Estado.