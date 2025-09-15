El presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), minimizó el audio entre el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, y el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, afirmando que “lo más importante” es darle una salida al tema de la reforma de pensiones.

En conferencia de prensa, aseguró que el Parlamento y la Mesa Directiva van a darle la viabilidad a todo planteamiento que venga desde las comisiones respecto a las grabaciones difundidas el último domingo, siempre y cuando sean “debidamente sustentadas”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Audio atribuido a Santiváñez involucra al magistrado del TC Gustavo Gutiérrez Ticse y a Eduardo Arana

“En principio tiene que haber las investigaciones del caso para que se esclarezca con pleno detalle el contexto y los alcances de esa conversación. El Congreso tiene que facilitar, justamente, ese control político que tiene que haber, siempre pensando en la estabilidad del país”, aseveró.

“Para nosotros es un tema secundario en este momento. Lo más importante (para) nosotros es el tema de las AFP”, agregó.

No obstante, Jerí Oré consideró que se trata de un “tema político” porque involucra a ministros y autoridades, y la prioridad es el reglamento de la Ley Nº 32123, aprobada por el Congreso el 29 de mayo del 2024, que establece restricciones para el retiro del 95,5% de pensiones.

“Más allá de un tema político que es de ministros o autoridades, lo más importante el día de hoy es darle una salida al tema de la reforma de pensiones, porque tiene que haber de todas maneras en un sentido u otro y se tiene que tocar ahora, los demás son temas políticos”, expresó.

LEE MÁS: Congresista Ruth Luque impulsa moción de censura contra Eduardo Arana por audio con Santiváñez

Cuando se le pidió su postura sobre el audio difundido, el titular del Parlamento insistió en que le parece “mucho más tema” los “problemas de los ciudadanos” que un “proceso de investigación que tendrá que ventilarse por la vía correspondiente”.

“Para mí y como Mesa Directiva lo principal es atender las preocupaciones de los ciudadanos”, acotó José Jerí, quien dijo escuetamente que está a favor de que “continúen las investigaciones en los fueros y espacios correspondientes”.

Al insistirle por su opinión personal sobre el tema, Jerí Oré respondió: “Vuelvo a decir, acá el tema es la reforma de pensiones, que es una preocupación de la ciudadanía que ha estado marchando el día sábado y ha estado elevando su voz de protesta. Eso es lo más importante el día de hoy para el Congreso de la República”.

El caso

Como se recuerda, “Panorama” reveló un audio donde se escucha a la voz atribuida a Juan José Santiváñez llamar al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, para pedirle mejorar las condiciones carcelarias de su cliente.

LEE MÁS: Patricia Chirinos anuncia que Renovación Popular firmará la moción de censura contra Juan José Santiváñez

Se trata de una llamada en la que Santiváñez Antúnez le pide a Arana interceder en favor del interno Miguel Marcelo Salirrosas para cambiarlo de pabellón en el penal El Milagro de Trujillo.

“Hermano, escúchame, no quiero molestarte, rapidísimo nomás. Mira, lo que pasa es que han venido al ministerio la familia de los policías. ¿Te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo? Todavía no lo cambian, hermano, sigue allí”, le insiste la voz atribuida al entonces ministro de Justicia.

“Ya, lo veo ahorita, lo veo ahorita”, responde la voz detrás del teléfono, que sería Eduardo Arana. Ambos quedan en que actuarán una vez en que el supuesto Santiváñez le envíe el nombre completo del recluso.