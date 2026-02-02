La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para este lunes, a las 2 de la tarde, a los ministros del Interior y de Energía y Minas para que respondan por las reuniones fuera de la agenda oficial que mantuvo el presidente, José Jerí, con el empresario chino Zhihua Yang.

Mira aquí la sesión de la Comisión de Fiscalización:





El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, según lo reveló el propio mandatario, acudió a la reunión registrada el 26 de diciembre en el chifa del empresario chino.

Mientras que el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo debe brindar detalles sobre la concesión del proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca 2 otorgada a la empresa Hidroelectrica América S.A.C. propiedad de Zhihua Yang.

La Fiscalía de la Nación realiza una investigación preliminar contra Jerí por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias.

En enero, la Comisión de Fiscalización citó al presidente José Jerí para que declare sobre sus vínculos con el mencionado empresario. Durante su comparecencia, el mandatario reconoció haber cometido un “error de forma” por la manera encapuchada en la que ingresó a los establecimientos, aunque negó haber incurrido en actos de corrupción o haber solicitado favores.

Jerí sostuvo ante los parlamentarios que las reuniones fueron de carácter amical y servían para coordinar festejos por el día de la amistad Perú-China. Sin embargo, sus respuestas sobre la compra de caramelos y cuadros en locales clausurados generaron dudas entre los miembros del grupo investigador, quienes cuestionaron la falta de transparencia en la gestión de la agenda presidencial.