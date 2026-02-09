Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Norma Yarrow es congresista y candidata en la plancha presidencial de Rafael López Aliaga. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)
Norma Yarrow es congresista y candidata en la plancha presidencial de Rafael López Aliaga. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)
/ JOEL ALONZO
Por Redacción EC

La congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) pidió al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), dejar sin efecto el funcionamiento de la oficina asignada al mandatario José Jerí en el Parlamento, tal como reveló un informe de El Comercio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Norma Yarrow pide al presidente del Congreso dejar sin efecto funcionamiento de oficina asignada a José Jerí en el Parlamento
Congreso

Norma Yarrow pide al presidente del Congreso dejar sin efecto funcionamiento de oficina asignada a José Jerí en el Parlamento

Tribuna electoral: Las propuestas de los candidatos García, Tuse, Valdez y Pérez Luyo para el Senado
Congreso

Tribuna electoral: Las propuestas de los candidatos García, Tuse, Valdez y Pérez Luyo para el Senado

José Jerí: Suman 63 los congresistas que respaldan el pleno extraordinario y APP se empieza a dividir
Congreso

José Jerí: Suman 63 los congresistas que respaldan el pleno extraordinario y APP se empieza a dividir

¿Pesca ilegal en campaña?: Estos candidatos al Congreso de APP y Podemos están vinculados a sanciones en el sector
Congreso

¿Pesca ilegal en campaña?: Estos candidatos al Congreso de APP y Podemos están vinculados a sanciones en el sector