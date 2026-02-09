Norma Yarrow pide al presidente del Congreso dejar sin efecto funcionamiento de oficina asignada a José Jerí en el Parlamento

La congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) pidió al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), dejar sin efecto el funcionamiento de la oficina asignada al mandatario José Jerí en el Parlamento, tal como reveló un informe de El Comercio.

A través de un oficio, expresó su preocupación respecto al uso y mantenimiento de la oficina congresal asignada a Jerí Oré, quien se encuentra ejerciendo funciones propias del Poder Ejecutivo tras la vacancia de Dina Boluarte (2022-2025).

Mencionó que el mandatario cuenta con la infraestructura, personal y recursos correspondientes al Despacho Presidencial y que la continuidad de su oficina congresal “implica un gasto adicional al erario nacional que no se encuentra debidamente justificado ni resulta acorde con los principios de austeridad, eficiencia y uso responsable de los recursos públicos”.

“En este sentido, y en salvaguarda de los intereses del país, solicito se disponga dejar sin efecto el funcionamiento de la oficina congresal asignada al Presidente mientras ejerza funciones del Ejecutivo”, subrayó.

“Asimismo, se orden el lacrado y resguardo administrativo de dicha oficina, evitando así la continuidad de gastos innecesarios para el Estado”, agregó Yarrow Lumbreras en el documento enviado a Rospigliosi.

Oficio enviado por la congresista Norma Yarrow al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi.

Como se recuerda, un informe de este Diario detalló que José Jerí no solo mantiene activa su oficina como parlamentario en el Congreso, sino también la que ocupaba cuando estaba al frente de la Mesa Directiva.

Esto pese a que tiene casi cuatro meses al frente de la Presidencia de la República y despacha desde Palacio de Gobierno. La mayoría de los trabajadores de su despacho en el Parlamento son militantes de Somos Perú.