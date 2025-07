Enfrenta una denuncia por violación y llegó al Congreso ‘gracias’ a Martín Vizcarra: el perfil de José Jerí, el nuevo presidente del Congreso

La elección de este fin de semana se dio a pesar de un grave cuestionamiento del que el legislador de Somos Perú aún no se libra: una denuncia por violación sexual cuya resolución lo encontrará mientras está al frente de la Mesa Directiva del Legislativo.

José Enrique Jerí Oré nació en Lima, el 13 de noviembre de 1986. Se formó como abogado en la Universidad Federico Villarreal, terminando sus estudios en el 2013. Ese mismo año también tuvo su primera experiencia política de la mano del partido en el que eventualmente se convirtió en uno de los principales dirigentes: Somos Perú.

En las elecciones del 2021, José Jerí promovía su candidatura en la lista que lideraba en aquel momento Martín Vizcarra, ya expresidente vacado por el Congreso.

Su carrera y su trascendencia política están tan ligadas a Somos Perú que es imposible seguir su biografía política sin repasar la del partido. Cuando a la agrupación le fue mal, a él le fue mal. Cuando al partido le fue bien, a él también.

Lima 02 de mayo 2025 Llegada de la bancada parlamentaria Somos Perú - Partido Morado a palacio de gobierno para reunirse en mesa de trabajo con el poder ejecutivo. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Un hombre de partido

En el 2013, Somos Perú no atravesaba su mejor momento. Tenían apenas un gobernador regional, dos congresistas y tres regidores en la Municipalidad de Lima. En el 2013, se opusieron a la fallida revocatoria de la entonces alcaldesa Susana Villarán y luego postularon una lista de regidores para reemplazar a los que sí llegaron a ser destituidos. Uno de esos candidatos a regidor por Lima fue, con el número 7, José Jerí, por entonces de apenas 27 años.

El futuro presidente del Congreso no tuvo éxito, aunque al partido le fue un poco mejor: fueron la segunda lista con más votos y lograron aumentar su cifra de regidores a siete. Para el 2014, José Jerí obtuvo su diploma como bachiller en Derecho, se inscribió formalmente en Somos Perú y volvió a postular a regidor por Lima. El resultado fue el mismo: no logró el puesto.

A su partido le fue igual de mal: no obtuvieron regidores en Lima ni gobernadores en regiones. Los malos resultados para Somos Perú se repitieron en las elecciones generales del 2016, en las que no lograron ni un solo escaño pese a su alianza electoral con Alianza para el Progreso.

Pese a ello, en la interna del partido, José Jerí comenzó a ganar protagonismo como dirigente: fue Secretario Nacional de Juventudes (2015-2017) y Secretario Nacional de Doctrina, Capacitación y Formación Política (2017-2021). Y, sobre todo, fue convirtiéndose en un hombre de la más alta confianza de Patricia Li, presidenta del partido desde el 2017.

Desde entonces, a Somos Perú le fue mejor en las ánforas: lograron el gobierno regional de Áncash en el 2019 y en el 2020, fueron de los partidos que aprovecharon las elecciones parlamentarias tras la disolución del Congreso firmada por Martín Vizcarra: lograron 11 escaños y, luego, un espacio en la Mesa Directiva.

José Jerí durante su campaña al Congreso en el 2021. Antes, postuló dos veces sin éxito al puesto de regidor por Lima. Foto: Archivo GEC / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

José Jerí, hombre de partido, accedió a cargos públicos de confianza luego de ambas victorias somistas: fue procurador público y secretario general en el gobierno regional de Áncash (2019-2020) y asesor de la bancada de Somos Perú en el Congreso (2020). Su único otro trabajo declarado ante las autoridades electorales en el 2021 fue como asesor legal de la empresa Proyectos Edificaciones y Construcción - Proedco en el 2020.

Pinchazo de suerte

El siguiente paso, naturalmente, fue una postulación al Congreso en las elecciones del 2021. Para esos comicios, Somos Perú ‘fichó’ a Martín Vizcarra, recientemente vacado (con votos de su propia bancada), como candidato al Congreso por Lima con el número 1. A José Jerí le tocó el número 3. El arrastre de la figura del expresidente fue la principal estrategia electoral somista, con José Jerí siendo un frecuente acompañante suyo en las actividades de campaña.

En marzo del 2021, en pleno calor de la campaña, se reveló la vacunación de Martín Vizcarra, inicialmente negada y luego admitida. Ese mismo mes, el Congreso saliente inició el proceso destinado a inhabilitar por infringir la Constitución con su inoculación oculta. Aun así, logró 208 mil votos y fue el congresista electo con la mayor votación de su lista y de toda la elección.

José Jerí, con 11 mil votos y con el número 3, quedó tercero entres los candidatos por Lima de Somos Perú, pero no le alcanzó. Los únicos dos escaños ganados por su partido en Lima fueron para el expresidente y para la invitada Kira Alcarraz, hoy en la bancada de Podemos Perú. El tercer lugar le permitió, no obstante, quedar como el primer accesitario.

El 16 de abril, cinco días después de la elección general, el Congreso aprobó inhabilitar a Martín Vizcarra por 10 años por su vacunación. Ello le impidió recibir su credencial como congresista y abrió las puertas para que su escaño sea asumido, en su lugar, por José Jerí. Su partido, Somos Perú, se abstuvo en la votación.

Instalado el nuevo Congreso, José Jerí ganó notoriedad como vocero de la bancada de Somos Perú. Incluso encabezó una lista junto a bancadas de izquierda para presidir la primera Mesa Directiva, pero esta fue tachada. También consolidó su rol como dirigente al ser elegido vicepresidente de Somos Perú, agrupación que también consolidó su protagonismo al ganar siete gobiernos regionales en el 2022.

Durante el gobierno de Pedro Castillo, Jerí y Somos Perú fueron críticos de Pedro Castillo, pero no estuvieron entre sus principales opositores. Incluso uno de sus militantes y excandidatos al Congreso, Alejandro Salas, se convirtió en ministro y escudero el expresidente, mientras que su excandidato presidencial, Daniel Salaverry, fue su consejero.

Eventualmente, su bancada se alineó con el ‘Bloque Democrático’ que lideran Fuerza Popular y APP, y hoy es una de las más cercanas al gobierno de Dina Boluarte. Para el período 2023-2024, José Jerí fue designado como presidente de la siempre codiciada Comisión de Presupuesto.

Una denuncia grave

Durante la mayor parte de su gestión parlamentaria, José Jerí había logrado esquivar algo que alcanza a gran parte de sus colegas congresistas: las denuncias e investigaciones fiscales. Eso cambió en diciembre pasado, cuando una mujer lo denunció a él y a un amigo suyo, el empresario Marco Antonio Cardoza Hurtado, por una presunta violación sexual que habría ocurrido durante una reunión en una casa de Canta

Tras la revelación de la denuncia a través de la prensa, José Jerí negó los hechos: “Yo no he sido la persona que ha cometido ese acto. Los elementos que puedo aportar y que los testigos aportarán en su momento, y las mismas declaraciones de la denunciante, tendrán una lógica y un pronunciamiento, en el cual se va comprobado tanto por prueba biológica, tanto por declaración de testigos y otros elementos, que mi persona no ha sido”, dijo en una conferencia de prensa en el Congreso.

Denuncia contra el cogresista José Jerí.

El legislador solicitó que la Comisión de Ética investigue los hechos. El pedido acabó en un blindaje: el grupo presidido por Alex Paredes, militante de Somos Perú y hoy integrante de la bancada, decidió no indagar el caso.

En tanto, la denuncia de la víctima, presentada inicialmente ante una fiscalía de Canta, sí derivó en una investigación contra José Jerí y el otro implicado en la Fiscalía Suprema de Familia, por entonces a cargo del fiscal Juan Carlos Villena.

El entorno del legislador ha dicho, desde el primer momento, que la investigación tiene elementos que apuntan a su inocencia y a la responsabilidad del otro investigado. Recientemente, el congresista somista Héctor Valer, en respuesta a los cuestionamientos a la candidatura de José Jerí por esta denuncia, aseguró que en la carpeta fiscal hay documentos que llevarían a su próxima exclusión de la investigación y en que esta siga solo contra el otro implicado.

Esa versión parece haber convencido o despreocupado a las bancadas que impulsaron y apoyaron la candidatura de José Jerí a la presidencia de la Mesa Directiva. Pese a ello, fuentes de El Comercio indicaron que, hasta el momento, la investigación sigue vigente contra ambos. Además, precisaron que la decisión que se tome al respecto está en manos del fiscal supremo Tomás Gálvez, recientemente reincorporado al Ministerio Público y asignado a la Fiscalía Suprema de Familia.

Al ser un presunto delito no vinculado a su función como congresista, lo que se decida en esa investigación no está bajo su protección de antejuicio (inmunidad) como legislador. Eso sí: a partir de este sábado, la decisión de la fiscalía, sea de archivo o de inicio de un proceso judicial, alcanzará a José Jerí ya elegido como presidente del Congreso.

El fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez está a cargo del despacho que ve la denuncia contra Jose Jerí.

El Comercio también conoció que el juzgado de Canta que se abocó inicialmente al caso, antes de que esta sea asumido por la Fiscalía Suprema, dictó en enero medidas de protección contra la mujer denunciante y que ordenó que José Jerí y Marco Cardoza se sometan a un “tratamiento de reeducación” para “reeducarse en manejo de agresividad, control de impulsos, ira y patología psicosexual”.

Al respecto, la defensa de José Jerí sostiene que el juzgado no tenía competencia para dictar esa orden ya que el caso ya se encontraba a cargo de la Fiscalía Suprema y la Corte Suprema. Pese a ello, un ciudadano presentó una denuncia contra José Jerí ante la Fiscalía de la Nación por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

El 14 de julio, según consta en una disposición a la que accedió El Comercio, la fiscal del Nación, Delia Espinoza, derivó la denuncia al despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Penal, que dirige la fiscal Zoraida Ávalos. Esto porque se trata de un delito atribuido a un alto funcionario (un congresista) pero que está ligado a sus funciones. Así, será otra fiscal suprema la que decida si se abre una nueva investigación al hoy titular del Legislativo.

Un cuestionamiento adicional en torno al nuevo presidente del Congreso para por el incremento de su patrimonio desde que ocupa un escaño. El Comercio reportó en enero que José Jerí llegó al hemiciclo siendo propietario de tres autos de segunda y a la fecha ha logrado adquirir tres inmuebles y un vehículo adicional. El valor de los bienes del parlamentario, que eran de un total de S/96.644 en el 2021, registró un incremento de 1.000%, alcanzando S/1′157.794.

En sus descargos para ese informe, el legislador defendió la regularidad de esas compras. Por ejemplo, respecto a su adquisición más cara, hecha en el 2022, de un dúplex en Jesús María más dos estacionamientos y dos depósitos, dijo que financió el precio total de S/794.850 con S/79.485 de cuota inicial y con un crédito hipotecario a 15 años.

Y en cuanto a la compra de un departamento en Punta Hermosa, en el 2024, por S/210 mil pagados con un cheque de gerencia, aseguró que sus ahorros “pasaban los S/150 mil” y que luego vendió un vehículo de marca Chevrolet, lo que le permitió comprar el inmueble “desde mi cuenta de ahorros”.