José Jerí asume la Presidencia: de accesitario de Martín Vizcarra en el Congreso a sucesor de Dina Boluarte

En octubre del 2020, cuando Martín Vizcarra fue vacunado en secreto en Palacio de Gobierno, el hoy exmandatario no imaginó que uno de los efectos colaterales de aquel pinchazo sería la llegada al Congreso de José Jerí. Y mucho menos, que el entonces dirigente y asesor parlamentario de Somos Perú se convertiría, cinco años después, en titular del Congreso y luego presidente de la República, tras la vacancia de Dina Boluarte por una mayoría parlamentaria decididamente ‘antivizcarrista’.

El camino de José Jerí desde las canteras ‘somistas’ hasta Palacio de Gobierno, como el primer militante del partido del corazón en llegar a la presidencia (al menos como encargado), ha sido breve, pero agitado. Su episodio más controversial fue el de la denuncia y la investigación fiscal por violación sexual que enfrenteó este año. Esta terminó siendo archivada por el fiscal supremo Tomás Gálvez, hoy fiscal de la Nación interino.

José Enrique Jerí Oré nació en Lima, el 13 de noviembre de 1986. Al asumir como presidente de la República, tenía 38 años. Se formó como abogado en la Universidad Federico Villarreal, terminando sus estudios en el 2013. Ese mismo año tuvo su primera experiencia política de la mano del partido en el que eventualmente se convirtió en uno de los principales dirigentes: Somos Perú.

En las elecciones del 2021, José Jerí promovía su candidatura en la lista que lideraba en aquel momento Martín Vizcarra, ya expresidente vacado por el Congreso.

Su carrera y su trascendencia política están tan ligadas a Somos Perú que es imposible seguir su biografía política sin repasar la del partido. Cuando a la agrupación le fue mal, a él le fue mal. Cuando al partido le fue bien, a él también.

Un hombre de partido

En el 2013, Somos Perú no atravesaba su mejor momento. Tenían apenas un gobernador regional, dos congresistas y tres regidores en la Municipalidad de Lima. En el 2013, se opusieron a la fallida revocatoria de la entonces alcaldesa Susana Villarán y luego postularon una lista de regidores para reemplazar a los que sí llegaron a ser destituidos. Uno de esos candidatos a regidor por Lima fue, con el número 7, José Jerí, por entonces de apenas 27 años.

Lima 02 de mayo 2025 Llegada de la bancada parlamentaria Somos Perú - Partido Morado a palacio de gobierno para reunirse en mesa de trabajo con el poder ejecutivo.

El futuro presidente no tuvo éxito, aunque al partido le fue un poco mejor: fueron la segunda lista con más votos y lograron aumentar su cifra de regidores a siete. Para el 2014, José Jerí obtuvo su diploma como bachiller en Derecho, se inscribió formalmente en Somos Perú y volvió a postular a regidor por Lima. El resultado fue el mismo: no logró el puesto.

A su partido le fue igual de mal: no obtuvieron regidores en Lima ni gobernadores en regiones. Los malos resultados para Somos Perú se repitieron en las elecciones generales del 2016, en las que no lograron ni un solo escaño pese a su alianza electoral con Alianza para el Progreso.

Pese a ello, en la interna del partido, José Jerí comenzó a ganar protagonismo como dirigente: fue Secretario Nacional de Juventudes (2015-2017) y Secretario Nacional de Doctrina, Capacitación y Formación Política (2017-2021). Y, sobre todo, fue convirtiéndose en un hombre de la más alta confianza de Patricia Li, presidenta del partido desde el 2017.

Desde entonces, a Somos Perú le fue mejor en las ánforas: lograron el gobierno regional de Áncash en el 2019 y en el 2020, fueron de los partidos que aprovecharon las elecciones parlamentarias tras la disolución del Congreso firmada por Martín Vizcarra: lograron 11 escaños y, luego, un espacio en la Mesa Directiva.

José Jerí durante su campaña al Congreso en el 2021. Antes, postuló dos veces sin éxito al puesto de regidor por Lima.

José Jerí, hombre de partido, accedió a cargos públicos de confianza luego de ambas victorias somistas: fue procurador público y secretario general en el gobierno regional de Áncash (2019-2020) y asesor de la bancada de Somos Perú en el Congreso (2020). Su único otro trabajo declarado ante las autoridades electorales en el 2021 fue como asesor legal de la empresa Proyectos Edificaciones y Construcción - Proedco en el 2020.

Pinchazo de suerte

El siguiente paso, naturalmente, fue una postulación al Congreso en las elecciones del 2021. Para esos comicios, Somos Perú ‘fichó’ a Martín Vizcarra, recientemente vacado (con votos de su propia bancada), como candidato al Congreso por Lima con el número 1. A José Jerí le tocó el número 3. El arrastre de la figura del expresidente fue la principal estrategia electoral somista, con José Jerí siendo un frecuente acompañante suyo en las actividades de campaña.

En marzo del 2021, en pleno calor de la campaña, se reveló la vacunación de Martín Vizcarra, inicialmente negada y luego admitida. Ese mismo mes, el Congreso saliente inició el proceso destinado a inhabilitar por infringir la Constitución con su inoculación oculta. Aun así, logró 208 mil votos y fue el congresista electo con la mayor votación de su lista y de toda la elección.

José Jerí, con 11 mil votos y con el número 3, quedó tercero entres los candidatos por Lima de Somos Perú, pero no le alcanzó. Los únicos dos escaños ganados por su partido en Lima fueron para el expresidente y para la invitada Kira Alcarraz, hoy en la bancada de Podemos Perú. El tercer lugar le permitió, no obstante, quedar como el primer accesitario.

El 16 de abril, cinco días después de la elección general, el Congreso aprobó inhabilitar a Martín Vizcarra por 10 años por su vacunación. Ello le impidió recibir su credencial como congresista y abrió las puertas para que su escaño sea asumido, en su lugar, por José Jerí. Su partido, Somos Perú, se abstuvo en la votación.

Instalado el nuevo Congreso, José Jerí ganó notoriedad como vocero de la bancada de Somos Perú. Incluso encabezó una lista junto a bancadas de izquierda para presidir la primera Mesa Directiva, pero esta fue tachada. También consolidó su rol como dirigente al ser elegido vicepresidente de Somos Perú, agrupación que también consolidó su protagonismo al ganar siete gobiernos regionales en el 2022.

Durante el gobierno de Pedro Castillo, Jerí y Somos Perú fueron críticos de Pedro Castillo, pero no estuvieron entre sus principales opositores. Incluso uno de sus militantes y excandidatos al Congreso, Alejandro Salas, se convirtió en ministro y escudero el expresidente, mientras que su excandidato presidencial, Daniel Salaverry, fue su consejero.

Eventualmente, su bancada se alineó con el ‘Bloque Democrático’ que lideran Fuerza Popular y APP, y hoy es una de las más cercanas al gobierno de Dina Boluarte. Para el período 2023-2024, José Jerí fue designado como presidente de la siempre codiciada Comisión de Presupuesto.

Una denuncia grave

Durante la mayor parte de su gestión parlamentaria, José Jerí había logrado esquivar algo que alcanza a gran parte de sus colegas congresistas: las denuncias e investigaciones fiscales. En diciembre pasado, cuando una mujer lo denunció a él y a un amigo suyo, el empresario Marco Antonio Cardoza Hurtado, por una presunta violación sexual que habría ocurrido durante una reunión en una casa de Canta

Tras la revelación de la denuncia a través de la prensa, José Jerí negó los hechos: “Yo no he sido la persona que ha cometido ese acto. Los elementos que puedo aportar y que los testigos aportarán en su momento, y las mismas declaraciones de la denunciante, tendrán una lógica y un pronunciamiento, en el cual se va comprobado tanto por prueba biológica, tanto por declaración de testigos y otros elementos, que mi persona no ha sido”, dijo en una conferencia de prensa en el Congreso.

Denuncia contra el cogresista José Jerí.

El legislador solicitó que la Comisión de Ética investigue los hechos. El pedido acabó en un blindaje: el grupo presidido por Alex Paredes, militante de Somos Perú y hoy integrante de la bancada, decidió no indagar el caso.

En tanto, la denuncia de la víctima, presentada inicialmente ante una fiscalía de Canta, derivó en una investigación contra José Jerí y el otro implicado en la Fiscalía Suprema de Familia, por entonces a cargo del fiscal Juan Carlos Villena.

Cuando Tomás Gálvez volvió al Ministerio Público y se le asignó esa fiscalía, asumió el caso de José Jerí.

El fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, hoy fiscal de la Nación interino, archivo la investigación preliminar que tuvo José Jerí por una denuncia de violación sexual.

Durante su ‘campaña’ como candidato a la presidencia del Congreso, el entorno del legislador defendio que en la carpeta fiscal había documentos que llevarían a su próxima exclusión de la investigación y en que esta siga solo contra el otro implicado.

Esa versión parece haber convencido o despreocupado a las bancadas que impulsaron y apoyaron la candidatura de José Jerí a la presidencia de la Mesa Directiva, quien terminó imponiéndose a la candidatura de José Cueto y fue elegido presidente del Congreso el pasado 27 de julio.

Al mes siguiente, el fiscal supremo Tomás Gálvez emitió la disposición que dispuso archivar la investigación preliminar contra José Jerí. En cambio, lo relacionado a la indagación contra Marco Antonio Cardoza Hurtado fue remitido a una fiscalía común.

Disposición fiscal que archivó la investigación a José Jerí

Ya como presidente del Congreso, en su primera entrevista a El Comercio, José Jerí aseguró que iba a desistirse de asumir la presidencia de la República en caso Dina Boluarte sea vacada.

“Si se presentase ese escenario personalmente yo desistiría”, dijo. “Desistiría, porque se podría entender que desde la presidencia se estaría facilitando un camino, y yo no voy a prestarme a que se pretenda decir que hemos facilitado el camino para una vacancia presidencial. Creo en la institucionalidad presidencial y estamos tan cerca de concluir un mandato que sería irresponsable optar por una vacancia, lo cual no quiere decir blindaje o proteccionismo”, dijo por entonces.

Este Diario también reportó que durante su gestión al frente de la Mesa Directiva, cuatro actuales y exmilitantes de Somos Perú fueron nombrados en jefaturas del Congreso. Jerí, un hombre de partido, dijo al respecto que no existía “ningún copamiento” y que Somos Perú no ninguna injerencia en las designaciones, sino que estas fueron decididas por él.

José Jerí junto a Dina Boluarte durante el discuro que esta dio el pasado 28 de julio

Un cuestionamiento adicional en torno al nuevo presidente fue por el incremento de su patrimonio desde que fue congresista. El Comercio reportó en enero que José Jerí llegó al hemiciclo siendo propietario de tres autos de segunda y a la fecha ha logrado adquirir tres inmuebles y un vehículo adicional. El valor de los bienes del parlamentario, que eran de un total de S/96.644 en el 2021, registró un incremento de 1.000%, alcanzando S/1′157.794.

En sus descargos para ese informe, el legislador defendió la regularidad de esas compras. Por ejemplo, respecto a su adquisición más cara, hecha en el 2022, de un dúplex en Jesús María más dos estacionamientos y dos depósitos, dijo que financió el precio total de S/794.850 con S/79.485 de cuota inicial y con un crédito hipotecario a 15 años.

Y en cuanto a la compra de un departamento en Punta Hermosa, en el 2024, por S/210 mil pagados con un cheque de gerencia, aseguró que sus ahorros “pasaban los S/150 mil” y que luego vendió un vehículo de marca Chevrolet, lo que le permitió comprar el inmueble “desde mi cuenta de ahorros”.