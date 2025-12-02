El Ejecutivo envió al Congreso un oficio para pedir autorización para que el presidente de la República, José Jerí, viaje a Quito, Ecuador, el próximo 12 de diciembre, con el fin de participar en el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Perú–Ecuador.

La invitación fue extendida el 8 de noviembre de 2025 por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa Azín, para una reunión entre ambos jefes de Estado junto a sus ministros y que definirá los compromisos de cooperación para el periodo 2025-2026.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Entre los temas centrales, según el oficio del Ejecutivo al Parlamento, figuran la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, el desarrollo e integración de la zona fronteriza, comercio, turismo, energía, defensa y la gestión de recursos hídricos compartidos.

El documento resalta que Perú y Ecuador mantienen una relación estratégica consolidada desde los Acuerdos de Paz de Brasilia de 1998, la cual se afianza a través de los gabinetes binacionales sostenidos periódicamente desde 2007. En esta nueva edición los mandatarios suscribirán la Declaración Presidencial de Quito y adoptarán el Plan de Acción de Quito 2025, que orientará el trabajo conjunto durante los próximos dos años.

Debido a la ausencia de vicepresidentes, el Gobierno invoca lo dispuesto en el artículo 8-A de la Ley 29158, incorporado por Ley 31810, para que el presidente pueda despachar de manera virtual durante su estadía en el extranjero. Según el oficio, esta gestión remota, como ocurrió durante el gobierno de Dina Boluarte, se efectuará mediante tecnologías digitales con mecanismos certificados de seguridad y autenticación.

El Ejecutivo adjuntó el proyecto de Resolución Legislativa que esperan sea aprobado por el pleno del Parlamento y donde se permite la salida temporal del mandatario, subrayando que su presencia en el encuentro es relevante para fortalecer la política exterior peruana y garantizar la representación del país al más alto nivel.

Congreso autoriza viaje de Jerí a Ecuador.

La agenda oficial del evento contempla una reunión privada entre los presidentes, una sesión plenaria del Gabinete Binacional y un almuerzo de trabajo ofrecido por el mandatario ecuatoriano. El viaje tendrá una duración de un solo día.